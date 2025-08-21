Klinisk handledare
Var med och utveckla utbildning av högsta kvalitet
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare (KUT).
2023 rankades vårt tandläkarprogram som nummer fem på en lista över världens universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sju tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska delen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan. Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetare som gör skillnad.
Till Universitetstandvården, kliniken för prevention och sjukdomsbehandling, söker vi en klinisk handledare till ett vikariat.
Vid kliniken för prevention och sjukdomsbehandling bedrivs grundutbildning och forskning inom parodontologi, endodonti, kariologi och käkkirurgi. Avdelningen ansvarar även för tandhygienistprogrammet och kompletterande utbildning för utländska tandläkare (KUT).
Din roll
I din roll som klinisk handledare kommer du att undervisa på grundutbildningen för tandläkar- och tandhygieniststudenter samt KUT. Du kommer utföra klinisk handledning inom bland annat parodontologi, kariologi, endodonti, käkkirurgi, akuttandvård med mera.
I arbetsuppgifterna som klinisk handledare ingår även patientbehandling och som stöd i ditt arbete finns våra specialisttandläkare.
Kvalifikationer
- Legitimerad tandläkare av Socialstyrelsen
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av klinisk tjänstgöring som allmäntandläkare
- Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande
- Högskolepedagogisk utbildning
- God pedagogisk förmåga
- Tidigare erfarenhet av studentundervisning och handledning på universitet
Vi söker dig som har lätt för att ta egna initiativ, har god samarbetsförmåga samt pedagogisk förmåga. Du bör även ha god social kompetens och känna dig bekväm med att träffa många människor dagligen i en internationell miljö. Andra personliga egenskaper som är värdefulla för denna tjänst är flexibilitet, självständighet och ett serviceinriktat sinnelag.
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberghttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutetSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 september 2025. Notera att annonsen ligger ute under sommaren, och urval samt intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdatum.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
