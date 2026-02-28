Klasslärare (SO) 4-6 mitt i Vasastan
Klasslärare (SO) 4-6 - Montessoriskolan Centrum, Vasastan
Arbetsplatsbeskrivning
Montessoriskolan Centrum är en eftersökt friskola F-9 vid Vasaplatsen i centrala Göteborg. Vi har 260 elever från hela staden och väljer att återinvestera allt överskott i verksamheten. Skolan kännetecknas av montessoripedagogik, vackra lokaler, hög personaltäthet och en trygg, trivsam miljö. Läs gärna mer på vår hemsida.
Hos oss gör engagerade och skickliga lärare verklig skillnad. Vi erbjuder en flexibel och stimulerande arbetsmiljö där du får utvecklas genom kollegialt lärande, pedagogiska samtal, föreläsningar och workshops.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
Som klasslärare och mentor på mellanstadiet arbetar du tillsammans med en kollega. Du ingår i ett positivt och välfungerande arbetslag. Vi tillämpar tvålärarsystem i kärnämnena.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i linje med läroplanen och skapar en trygg och stimulerande lärandemiljö. Samarbetet med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare är en självklar del av arbetet. Som mentor är du en viktig trygghet för dina elever och bygger relationer som främjar deras utveckling.Profil
Vi söker dig som:
Är legitimerad grundlärare 4-6 med behörighet i SO, bred ämnesbehörighet är meriterande.
Är tydlig i ditt ledarskap och anpassar undervisning efter elevgruppens behov
Har en positiv elevsyn och höga förväntningar
Har god relationell förmåga och skapar trygga elevgrupper
Samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och skolledning
Personlig lämplighet och social kompetens värderas högt. Erfarenhet eller utbildning i montessoripedagogik är meriterande.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en attraktiv anställning på en populär skola med hög personaltäthet och engagerade vårdnadshavare. Du får goda möjligheter till fortbildning, generöst friskvårdsbidrag, trivselaktiviteter och konkurrenskraftiga villkor. Du blir del av ett kompetent och engagerat kollegium där höga förväntningar kombineras med gott stöd.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027 med möjlighet till tillsvidareanställning. Ferietjänst med start i augusti 2026. Rekrytering sker löpande.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt säljare av annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
