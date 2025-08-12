Klasslärare åk 1, vikariat
I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.
Munkerudsskolan söker en klasslärare som, både självständigt och tillsammans med kollegor, vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för våra elever.
Munkerudsskolan söker en klasslärare som, både självständigt och tillsammans med kollegor, vill vara med och skapa en inspirerande lärmiljö för våra elever.
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med skolans styrdokument.
I rollen ingår att driva egen undervisning samt samarbeta nära med övriga pedagoger för att främja elevernas utveckling och lärande. Du är en positiv och engagerad vuxen förebild som skapar goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi värdesätter glädje i undervisningen och tror att du brinner för att motivera och inspirera elever i deras lärande.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du är utbildad och legitimerad lärare för årskurs F-3.
För att trivas hos oss behöver du vara en positiv och nyfiken person med ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att se saker ur olika perspektiv.
Du är trygg i dig själv, stabil och har god självinsikt. Dessutom har du en väl utvecklad pedagogisk förmåga och en god förståelse för hur barn tar till sig kunskap utifrån sina individuella förutsättningar.
Vi söker också en flexibel och initiativrik person som tar ansvar och ser möjligheter i förändringar.Anställningsvillkor
Antalet tjänster som tillsätts kan komma att anpassas utifrån verksamhetens behov.
Anställningen avser ett vikariat under höstterminen fram till jullovet. Tillträde sker enligt överenskommelse.
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och anställningsintervjuer kan genomföras innan ansökningstidens slut, så skicka in din ansökan idag!
Bildning och hälsa som arbetsplats
Bildning och hälsa i Munkfors kommun ansvarar för skola, utbildning, bibliotek, badhus, kostenhet, föreningsverksamhet och folkhälsa. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för barn, elever och vuxna att utvecklas och ta ansvar utifrån sina individuella förmågor och behov. Med fokus på hälsa och lärande arbetar medarbetarna för att stödja och främja ett friskt och hälsosamt liv för varje individ.
Munkerudsskolan som arbetsplats
På skolan i Munkerud erbjuds verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt kommunens enda fritidshem för barn upp till 13 år. Skolans pedagogik är präglad av lekfullt lärande och utforskande, där barnen får möjlighet att utvecklas i en kreativ och stimulerande miljö. Med ett fokus på kontinuerlig utveckling och verksamhetsförbättring skapar skolan en trygg grund för elever och medarbetare. Ersättning
