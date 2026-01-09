Key Account Manager / Mötesbokare (B2B) Protencon Sverige AB
2026-01-09
Key Account Manager och Mötesbokare - Protencon Sverige AB (Strömstad)
Protencon Sverige AB har nyligen etablerat sig i Strömstad och söker nu både Key Account Managers och Mötesbokare som vill vara med från start och bygga upp verksamheten i Sverige.
Vi är redan väl etablerade i Norge och tar nu nästa steg genom att bygga upp Protencon i Sverige. Vi har öppnat kontor i Strömstad (Sardinen 1 - kontor vid havet, nära Color Line) och söker drivna personer som vill vara med och skapa något nytt tillsammans med oss.
Här får du en tydlig roll och kommer snabbt i gång med konkreta arbetsuppgifter. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, värdefull erfarenhet inom B2B-försäljning och möjlighet att växa i takt med bolaget - med bra villkor och stöd hela vägen.
Protencon är ett Compliance Tech-bolag som har utvecklat ett avancerat, AI-baserat system för att identifiera och hantera risker i leverantörskedjor. Vår lösning används av större företag och förenklar arbetet med leverantörsuppföljning och riskhantering på ett modernt och effektivt sätt.
Du får en grundlig introduktion till hur systemet fungerar.
Som Mötesbokare är ditt fokus att skapa kontakt och boka möten med beslutsfattare.
Som Key Account Manager arbetar du mer långsiktigt med kunddialoger, möten och uppföljning.Dina arbetsuppgifter
Kontakta beslutsfattare i större svenska företag
Boka och delta i möten med intresserade företag
Bygga relationer och skapa intresse för vår lösning
Bidra aktivt i etableringen av Protencon i Sverige
Vi söker dig som
Är utåtriktad, positiv och trivs i kontakt med människor
Har intresse för B2B-försäljning (erfarenhet är meriterande men inget krav)
Vill utvecklas och bygga en karriär inom försäljning och teknik
Vi erbjuder
Fast heltidsanställning, måndag-fredag
Arbete från vårt kontor vid havet i Strömstad
Fast lön + provision som kan börja redan från första tiden
Möjlighet att växa snabbt inom försäljning, ansvar och andra roller
Trevliga lokaler och gratis parkeringSå ansöker du
Skicka gärna din ansökan och CV - eller hör av dig för ett trevligt samtal om rollen. jonathan.sandsten@protencon.ai
+47 988 81 347
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jonathan.sandsten@protencon.ai Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protencon Sverige AB
(org.nr 559541-8988), https://www.protencon.ai/sv/
Uddevallavägen 3 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Jobbnummer
