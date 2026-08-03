Key Account Manager inom El Laddningsbranchen

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-08-03


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Vi söker en Key Account Manager som vill utveckla och förvalta viktiga kundrelationer!
Arbetsuppgifter:Som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla några av företagets viktigaste kundrelationer samtidigt som du aktivt arbetar med att identifiera nya affärsmöjligheter. Du fungerar som en strategisk partner till dina kunder och arbetar långsiktigt för att förstå deras verksamhet, behov och framtida mål. Rollen innebär ett stort fokus på affärsutveckling, kundmöten och försäljning med målet att skapa långvariga samarbeten och ökad lönsamhet. Du får möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets fortsatta tillväxt.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av komplex B2B-försäljning och vill ta nästa steg i karriären.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har minst 2–3 års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
Har erfarenhet av att bygga och utveckla kundrelationer
Är van att arbeta med beslutsfattare på olika nivåer
Har god förståelse för affärsutveckling och kundstrategi
Kommunicerar professionellt på svenska och engelska
Har B-körkort

Dina personliga egenskaper
Du är en person som ser möjligheter, bygger förtroende och trivs med att ta ansvar för långsiktiga affärer.
Vi ser gärna att du:
Är strategisk och affärsmässig
Har ett starkt kundfokus
Är strukturerad och självgående
Har hög social kompetens
Motiveras av att skapa värde för kunden
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas vidare inom försäljning och affärsutveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta)
411 12  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
10018719

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