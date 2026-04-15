Key Account Manager
2026-04-15
Key Account Manager - Ford Sverige
Vill du arbeta med affärer i framkant och bygga långsiktiga relationer med några av våra viktigaste kunder?
Som Key Account Manager hos Ford Sverige får du en central roll i att utveckla affären mot våra största företagskunder. Här kombinerar du relationsbyggande med affärsmässighet och driver hela processen - från första kontakt till färdigt avtal.
Om oss - Hedin Motor Company (Ford Sverige)
Hedin Motor Company är Ford Sveriges importörsverksamhet och en del av Hedin Mobility Group. Vi ansvarar för försäljning av ett av världens mest välkända varumärken, Ford person- och transportbilar samt reservdelar genom ett rikstäckande återförsäljarnätverk.
Med huvudkontor i Mölndal arbetar vi nära både marknaden och koncernen för att driva utveckling och affär framåt. Vi befinner oss i en expansiv fas med tydligt fokus på tillväxt och elektrifiering, där ett engagerat team arbetar för att stärka vår position på den svenska marknaden.
Om rollen
I rollen som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och vårda relationer med våra största företagskunder. Du arbetar med både befintliga affärer och aktiv nybearbetning, med fokus på att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten.
Du har ett helhetsansvar för dina affärer - från prospektering och behovsanalys till förhandling och uppföljning. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom företagsaffären samt våra återförsäljare runt om i landet. Tjänsten är placerad i Mölndal (Göteborg) eller Stockholm.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Teckna och förnya ramavtal för person- och transportbilar (segmentet 100+ fordon)
Identifiera nya affärsmöjligheter och arbeta aktivt med prospektering
Genomföra kundbesök och bygga långsiktiga relationer
Driva och delta i säljaktiviteter, event och kundaktiviteter
Marknadsföra och sälja tilläggstjänster såsom serviceavtal, finansiering och biluthyrning
Ansvara för anbudsprocesser, inklusive offentliga upphandlingar
Följa upp och rapportera affärer enligt uppsatta mål och rutiner
Som person är du
Du är en affärsdriven och målinriktad person som motiveras av att skapa resultat och bygga långsiktiga relationer. Med ett strukturerat och självgående arbetssätt driver du dina affärer framåt och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende, både hos kunder och kollegor, och rör dig obehindrat i sociala sammanhang. Samtidigt är du flexibel och trivs i en dynamisk vardag med högt tempo, där du snabbt kan ställa om och prioritera rätt. Du är också en lagspelare med en prestigelös inställning, som bidrar till ett gott samarbete och en positiv teamkänsla.
Kvalifikationer för rollen:
Har erfarenhet av B2B-försäljning och relationsbaserat affärsarbete
Gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi, försäljning eller marknad
Har god affärsförståelse och är trygg i avtalsförhandling
Är van att arbeta självständigt och driva din egen affär framåt
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från bilbranschen eller av offentlig upphandling.
Varför Ford och vi? Hos oss får du arbeta med ett starkt globalt varumärke i en organisation där utveckling står högt på agendan. Du blir en viktig del i att driva affären framåt i en tid där elektrifiering, innovation och förändring formar framtidens mobilitet.
Läs mer på vår hemsida: http://www.ford.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Mobility Group AB (publ)
https://career.hedinmobilitygroup.com
Haukadalsgatan 5 (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
