Key Account Manager
2025-12-12
Letar du efter en arbetsplats där möjligheterna till personlig tillväxt och utveckling är oändliga? Då behöver du inte leta längre.
Gatling AB är en affärsmäklarbyrå som startade 2015. Med målet att agera som strategisk partner till bolag inom hela Europa.
Vi tror på att skapa en miljö där våra medarbetare kan trivas, växa och ha roligt på jobbet. Vi är specialister inom affärsmäkleri och hjälper våra kunder att hitta affärsmöjligheter och etablera samarbeten med andra företag. Vårt dedikerade team av analytiker, projektledare och affärsmäklare arbetar tillsammans för att leverera de bästa resultaten till våra kunder. Vi är inte bara en arbetsplats, vi är en plats där din karriär kan ta fart och där vi tillsammans kan skapa en framtid som är bättre än någonsin.
Arbetsbeskrivning:
Som Key Account Manager kommer du att spela en central roll i att identifiera och skapa affärsmöjligheter. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
1.Kontakta och bygga relationer med potentiella samarbetspartners och beslutsfattare.
2.Förstå företagens behov och översätta dem till affärsmöjligheter.
3.Boka säljmöten mellan våra kunder och potentiella samarbetspartners.
4.Rapportera och utveckla säljprocesser.
Kvalifikationer:
För att lyckas i rollen som affärsmäklare söker vi individer med följande kvalifikationer:
• Starkt affärsintresse och driv.
• Intresse för IT.
• Social och framåtsträvande personlighet.
• Försäljningserfarenhet eller erfarenhet av konsulttjänster är en fördel.
• Flytande engelska och/eller ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Utbildning & Utveckling:
Vi investerar i din utveckling och erbjuder både interna och externa utbildningar. Du kommer att lära dig om hur konsultbolag paketerar och säljer sina tjänster och få möjlighet att växa i din karriär i takt med vår företagstillväxt.
Förmåner:
Möjlighet att snabbt öka din kunskap och erfarenhet.
En växande organisation där du kan vara med och påverka.
Karriärmöjligheter i takt med företagets tillväxt.
Början dagen med frukost gemensam frukost på kontoret.
Finns möjligheter att delvis jobba hemifrån, enligt överenskommelse.
Provision utan tak
Företagsaktiviteter i form av AW, middagar och resor
Ett team med många års efterenhet inom branschen
Ansökan
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och tror att du har vad som krävs för att bli en framgångsrik affärsmäklare på Gatling AB, skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev senast X till X.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att hjälpa dig att nå dina professionella mål samtidigt som vi har roligt på jobbet!
Ort: Stockholm
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Lön: Grundlön + provision utan tak
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
