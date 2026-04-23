Key Account Coordinator | Göteborg
2026-04-23
Vill du bli en del av ett växande bolag med stora utvecklingsmöjligheter? Vill du arbeta i en central roll där du får strukturera, koordinera och samtidigt vara en viktig del i våra relationer med kunder och återförsäljare? Då kan tjänsten som Key Account Coordinator hos Datanova vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som Key Account Coordinator får du en nyckelroll där du stöttar och avlastar flera Key Account Managers, samtidigt som du hanterar våra största konton, är första kontakt för nya affärsmöjligheter och driver partneraktiviteter.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Stötta och avlasta Key Account Managers i det dagliga arbetet
Hantera och strukturera kundspecifika avtal, villkor och information
Följa upp order, leveranser och kundöverenskommelser
Vara kontaktperson i löpande kundärenden
Säkerställa att interna rutiner följs per kund
Hantera inkommande förfrågningar, ta första kontakt och kvalificera leads
Identifiera affärsmöjligheter och bidra till ökad försäljning
Planera, koordinera och följa upp event tillsammans med partners
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet från en liknande roll, exempelvis inom Key Account Support, koordinering, Customer Success eller säljstöd
Erfarenhet av kunddialog och gärna försäljning
God administrativ förmåga och systemvana (t.ex. CRM och Officeverktyg)
Förmåga att hantera flera parallella ärenden i en komplex miljö
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du tar ansvar, arbetar proaktivt och har en god kommunikativ förmåga.
DataNova erbjuder dig:
En central och viktig roll i ett växande bolag
Möjlighet att påverka och bygga struktur och arbetssätt
En varierad roll som kombinerar administration, kundkontakt och affär
En dynamisk arbetsmiljö med stort eget ansvar
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar DataNova med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om DataNova:Sedan starten 1992 har vi arbetat med IT-produkter, men 2023 tog vi ett stort steg in i framtiden. Vi blev generalagent för Mammotion - nästa generations robotgräsklippare - och kort därefter adderade vi Yarbo, den smarta snöröjningsroboten. Det markerade början på en ny resa där vi flyttat fokus från traditionella datorprodukter till banbrytande robotteknik för hem och trädgård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
