KBT-psykolog till psykosmottagningen
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-03-12Om företaget
Vi på psykosmottagningen har ett nära samarbete med psykosavdelningen, som är en slutenvårdsavdelning för personer med psykostillstånd, samt med övriga enheter inom psykiatriska kliniken.
Som en del i psykoskedjan ingår även Ekebyvägens rehabiliteringsboende, där kommunen är huvudman. Vi har också tät samverkan med andra aktörer såsom socialpsykiatrin och andra förvaltningar inom Eskilstuna kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen etc.
Vi arbetar utifrån integrerad psykiatri (case management/vård och stödsamordning) och personcentrerad vård, vilket innebär hög tillgänglighet och samordnade insatser. Vårt arbete bedrivs i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog och rehabkoordinator. Vi lägger stort fokus på gott teamarbete i det tvärprofessionella teamet för att erbjuda insatser som anpassas efter behov, både akuta och planerade, på mottagningen eller i hemmet.
I psykologgruppen har vi psykologer med bred kompetens och varierande erfarenhet.Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad psykolog med KBT-inriktning.
Arbetet omfattar:
• psykologisk behandling individuellt och i grupp
• deltagande i teamöverskridande insatser, exempelvis multidisciplinära behandlingskonferenser
• bedömningssamtal och behandlingsplanering
• diagnostiska bedömningar, självständigt eller i samverkan med andra professioner
• utredningar av bland annat neuropsykiatriska tillstånd och kognitiv funktionsnivå.
Vi erbjuder även gruppbehandlingar så som IMR, NECT, DBT färdighetsträning, rösthörargrupp, hälsogrupp, närståendegrupp.
Som psykolog bidrar du aktivt med din psykologiska kompetens i planeringen av patienternas vård. Handledning är en självklar del av arbetet och ges regelbundet, både internt och externt. Vi erbjuder även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• är legitimerad psykolog med KBT-inriktning
• har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri eller liknande verksamhet (meriterande)
• är trygg och stabil i din yrkesroll
• arbetar självständigt, tar ansvar och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
• har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
• har ett professionellt förhållningssätt och en helhetssyn i mötet med patienten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef, Catrin Andersson, 072-143 25 06.
Specialistpsykolog, Linda Swanson, 072-084 37 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykosmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
