Kasai restaurang
2025-12-07
Kitchin by Kasai öppnar inom kort i centrala Norrköping. Det är en Japansk restaurang och cocktailbar.
I restaurangen, som är integrerad med ett öppet kök och bar, serverar vi en bred meny av mat och, då vi har fullständiga rättigheter, en bar med unika cocktails, bra utbud av viner/öl, samt japanska drycker så som Sake och Umeshu. Allt utgår från Japans bakgator och små gränder. Här skapar vi en stimmig miljö som passar lika bra på lunchen som en AW eller en härlig middag.
Nu söker vi servis och bar personal till vårt team i matsal/bar.
Tycker du om människor, högt tempo och har erfarenhet från yrket? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer att vara en del av vårt fantastiska team som tillsammans jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en oförglömlig upplevelse med fantastik service och god dryck. Vi arbetar med öppet kök/bar ut i restaurangen så köket och matsalen jobbar tätt tillsammans.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt har tidigare erfarenhet från yrket. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Erfarenheter du tar med och delar med oss: Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet.
Vi erbjuder: Vi erbjuder flera olika anställningar. Alla anställningsformer startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete på kvällar samt helger.
Förväntas öppna under v.6.
Bifoga ett fullständigt CV med bild och övriga uppgifter.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
e-post
E-post: norrkoping@kitchin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shimons AB
(org.nr 559186-7360) Arbetsplats
Kitchin by Kasai Jobbnummer
9632261