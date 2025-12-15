Kart- och Mätningsingenjör GIS
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker nu en erfaren kart- och mätningsingenjör till GIS-enheten.
GIS-enheten förvaltar och utvecklar de kommungemensamma GIS-systemen och stöttar alla kommunens verksamheter. Vi arbetar som ett team och tar tillvara våra olika kompetenser för att driva utvecklingen framåt. Vår ambition är att öka användningen av geografisk information för smartare arbetssätt, bättre beslut och större nytta för både verksamheter och invånare.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I rollen som erfaren kart- och mätningsingenjör på GIS-enheten ansvarar du för hela processen från att ta emot och hantera beställningar, genomföra mätningar i fält, till att färdigställa underlag och fakturera uppdragen. Du tillhandahåller nybyggnadskartor för bygglov, grundkartor som underlag till detaljplaner, genomför utsättning och lägeskontroller som del i bygglovsprocessen, samt rättningar av fastighetsgränser och uppdatering av gränskvalitet för nybyggnadskartor genom DRK-avtalet samt diverse mätningsuppdrag. Du karterar och ajourhåller Lerums kommuns primärkarta, vilket görs i programvaran Espa City.
Uppdraget består till cirka 60% av arbete i fält och cirka 40% inne på kontoret. Uppdragen är omväxlande både till svårighetsgrad och karaktär och utförs mesta dels självständigt. Till din hjälp har du bland annat totalstation, GPS och tillgång till en bil. Eftersom arbetet ibland innebär uppdrag med kort framförhållning är det viktigt att du uppskattar en varierande vardag.Kvalifikationer
* Du har högskoleutbildning som mätningsingenjör, lantmäteriingenjör eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har minst fem års erfarenhet inom området.
* Du kan självständigt genomföra mätningar med totalstation och GPS/GNSS samt utföra nödvändiga transformationer, beräkningar och tolkningar av de inmätta resultaten. Du har goda kunskaper i bearbetning av mätdata och kartframställning.
* Du har intresse och förmåga att arbeta med och utveckla modern mätteknik, inklusive användning av GPS/GNSS och olika GIS-verktyg.
* Du har erfarenhet av stereokartering. Det är meriterande om du har arbetat med ESPA City.
* Du har erfarenhet av att utföra avvägningsmätningar, exempelvis i samband med sättningsmätningar eller liknande uppdrag.
* Du uttrycker dig väl och behärskar det svenska språket i tal och skrift då rollen innebär mycket kommunikation med allmänheten.
* B-körkort är ett krav för tjänsten för manuellt växlad bil.
Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i kommunal verksamhet och goda kunskaper i FME, ArcMap, ArcGIS Pro och Geosecma samt kunskaper inom geodesi ser vi detta som meriterande.
För att lyckas i rollen är du självgående och strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad och har möjlighet att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Det är viktigt att du har stort intresse för kartografi och arbetsuppgifterna kräver att du har god förmåga att se i 3D.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
