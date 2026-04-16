Karaktärslärare till Barn-och fritidsprogrammet
2026-04-16
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
TRELLEBORG - EN SKOLKOMMUN ATT RÄKNA MED
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.
Arbetsplatsen
På Söderslättsgymnasiet har vi 10 nationella program samt introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan är förlagd över två enheter, S:t Nicolai och Bastionen. Varje program tillhör i huvudsak en enhet men undervisning på båda enheterna kan förekomma. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt en vilja att söka och ta till sig ny kunskap. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som arbetslagsledare eller som förstelärare.
Du kan läsa mer om Söderslättsgymnasiet här.
Vi på Söderslättsgymnasiet söker en karaktärslärare till Barn-och fritidsprogrammet. Du välkomnas av ett team med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig varierande och stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ersättning för friskvård.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att stötta, handleda, motivera och stimulera varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. Du kommer att undervisa i karaktärsämnen på Barn-och fritidsprogrammet med yrkesutgångar som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare Du och dina kollegor skapar en utvecklande studiemiljö för eleverna på programmet. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det förtydligade ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen för gymnasieskolan. Det innebär att du tillsammans med rektor och övriga kollegor leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.
På Söderslättsgymnasiet har vi från ht 2025 infört heltidsmentorer som innebär att du som undervisande lärare får mer tid för huvuduppdraget, nämligen undervisning. Du får möjlighet att lägga mer fokus på utveckling av dina kurser men även för exempelvis ämnesövergripande samarbete. Vi ser alla elever som allas elever, där alla har del i den enskilde individens behov och förutsättningar på väg mot mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare och har en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i karaktärsämnen inom Barn- och fritidsprogrammet, eller i andra hand relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom pedagogiskt eller socialt arbete som arbetsgivaren bedömer godkänd för tjänsten.
Uppdraget kräver att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl insatt i vad gymnasiereformen Gy11 och Gy25 innebär samt övriga styrdokument.
För att trivas och fungera i yrkesrollen som karaktärslärare är det av största vikt att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser helheten i pedagoguppdraget, kan arbeta med att motivera elever till utveckling både kunskapsmässigt och personligt samt förbereda de för yrkeslivet. Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper.
Du har förmåga att kommunicera tydligt, välformulerat och engagerat både i enskilda samtal och större grupper. Du har även förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och andra kontakter som du möter i din yrkesroll.
Vidare tar du ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du tar del av aktuell forskning och är utvecklingsinriktad och vågar tänka nytt. Samarbete ser du som en naturlig del i ditt arbete och du tar gärna emot feedback från både kollegor och ledning i syfte att förbättra ditt lärar- och ledarskap. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande och flexibilitet.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Enhet S:t Nicolai Kontakt
Biträdande rektor
Katerina Ackovska Katerina.Ackovska@Trelleborg.se 0410-733620
