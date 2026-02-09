Kapning / Skärning

Fors Industrier AB Fiab / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ragunda
2026-02-09


Fors Industrier AB växer och söker flera engagerade kollegor.
Vi söker en person till vår maskinavdelning som tar hand om kapning och skärning.
Du är:
Noggrann, ordningsam och strukturerad
God planeringsförmåga
Engagerad och självgående

Meriterande
Erfarenhet av gas-/plasmaskärning
Erfarenhet av kapning i bandsåg
Förarbevis på hjullastare

Med rätt person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden slut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@forsindustrier.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kapning / Skärning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fors Industrier AB Fiab (org.nr 556092-1776)

Jobbnummer
9732713

