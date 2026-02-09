Kapning / Skärning
2026-02-09
Fors Industrier AB växer och söker flera engagerade kollegor.
Vi söker en person till vår maskinavdelning som tar hand om kapning och skärning.
Du är:
Noggrann, ordningsam och strukturerad
God planeringsförmåga
Engagerad och självgående
Meriterande
Erfarenhet av gas-/plasmaskärning
Erfarenhet av kapning i bandsåg
Förarbevis på hjullastare
Med rätt person kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@forsindustrier.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kapning / Skärning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors Industrier AB Fiab
(org.nr 556092-1776) Jobbnummer
9732713