Kantpressare Till Örnsköldsvik
Kombi konsult Norrland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
"Känn ingen press men vi behöver en kantpressare till vår kund"
Vi kan pressa detaljer inom nedan dimensioner och i de flesta material.Dina arbetsuppgifter
Pressning av detaljer
• Presskraft 25 ton, max plåtlängd 1 200 mm.
• Presskraft 50 ton, max plåtlängd 2 000 mm.
• Presskraft 170 ton, max plåtlängd 3 000 mm.
En kantpress med styrsystemet AMNC PC.
• Presskraft 130 ton, max plåtlängd 3 000 mm.
Hydraulpress
• Presskraft 200 ton
HAEGER 824
En hydraulisk press speciellt framtagen för fastsättning av pressmuttrar, nitar, pressdistanser och presskruvar.
Presskraft 72kN.Profil
Vi ser att du som söker är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett gott öga för detaljer. Du är självgående och trivs med att arbeta i team. Det är viktigt att du är flexibel och har en positiv inställning.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och utmaningar, samt konkurrenskraftig lön och förmåner. Tjänsten är på heltid.
Vi vill ha ett utdrag ur belastningsregistretOm företaget
Vi är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
Ersättning
