Kanslichef till Ulricehamns kommun
Solum Search AB / Administratörsjobb / Ulricehamn Visa alla administratörsjobb i Ulricehamn
2026-05-06
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Ulricehamn
, Mullsjö
, Tranemo
, Habo
, Falköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi kanslichef till Ulricehamns kommun
Vill du vara med och leda Ulricehamn in i framtiden? Som chef hos oss blir du en viktig del av vår organisation!
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi strävar efter att fortsätta växa men bevarar samtidigt det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Om kanslienheten
Kanslienheten är, tillsammans med ekonomi, HR, kommunikation samt tillväxt och utveckling, en del av kommunledningsstaben. Kanslienheten ansvarar för juridiska ärenden, arkivfrågor, utredningar och fungerar som ett administrativt stöd till den politiska ledningen. I enhetens ansvar ingår också kommunstyrelsens diarium, uppdrag som notarius publicus samt service kring borgerliga vigslar. Under valår utgör planering och genomförande av val en viktig del av arbetet.
Hos Ulricehamns kommun får du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag i en organisation som värdesätter både kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och med stöd av en närvarande chef. Vi befinner oss i ständig utveckling, i takt med omvärldens ökade krav på effektivitet och kvalitet. Vårt fokus är att leverera moderna, behovsanpassade tjänster som gör verklig skillnad för kommunens verksamheter.
Vill du vara med och forma framtidens Ulricehamn tillsammans med oss?
Kanslichef
Som kanslichef leder du kommunkansliets arbete och ansvarar för den demokratiska processen, från nämndadministration och val till arkiv, e-arkiv och juridiskt stöd. Du ansvarar för den politiska ärendeprocessen med beredning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fokus ligger på att säkerställa rättssäkra, effektiva och tillgängliga beslutsvägar som stärker demokratin.
Som kanslichef navigerar du tryggt inom det juridiska ramverket och använder samtidigt teknikens möjligheter för att göra demokratin snabbare, öppnare och mer rättssäker. Du säkerställer att teknikutvecklingen sker med bibehållen rättssäkerhet och ökad tillgänglighet för medborgarna där du leder digitala omställningar och skapar förståelse för nya verktyg och arbetssätt.
Du ingår i kommunledningsstaben och är direkt underställd kommunchefen. Som en del av ledningsgruppen bidrar du aktivt till kommunens strategiska utveckling med fokus på demokrati, struktur och långsiktig hållbarhet. Rollen innebär nära samarbete med både förtroendevalda och tjänstepersoner i hela kommunkoncernen.
Uppdraget omfattar verksamhets-, personal- och utvecklingsansvar för kanslifunktionen och du leder kanslienheten bestående av cirka tio medarbetare i roller som kommunjurist, kommunsekreterare, nämndsekreterare, valsamordnare/utredare, arkivarie, e-arkivarie, IT-utvecklare, administratör och assistent. Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Vi söker dig som idag arbetar som kanslichef, teamchef eller i en liknande administrativ ledarroll. Du har relevant akademisk examen inom offentlig förvaltning, juridik eller annat närliggande område, samt erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete på övergripande nivå. Vi ser det som meriterande med erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation med både resultat- och personalansvar. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av att planera, leda och genomföra allmänna val inom kommunal verksamhet.
Du har god kunskap om offentlig förvaltning och de lagar som styr verksamheten. Du är trygg i att navigera i det juridiska ramverket och kan omsätta komplexa analyser till tydliga beslutsunderlag. Samtidigt ser du teknikens möjligheter att stärka demokratin, utveckla kommunens arbetssätt och utveckla dialogen med våra invånare.
Du har förmåga att leda digitala omställningar inom kansliet, skapa förståelse för nya verktyg och utmana tidigare arbetssätt med teknisk nyfikenhet och gott omdöme. Intresse om hur generativ AI och automation kan effektivisera administrativa processer exempelvis inom protokollföring, diarieföring eller anonymisering av dokument är meriterande.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och relationsskapande. Du leder med närvaro och lyhördhet, tillämpar ett coachande förhållningssätt och ger medarbetarna möjlighet att ta ansvar och utvecklas i sina roller. Du har erfarenhet av förändringsledning och vet att hållbara resultat skapas genom samverkan och delaktighet.
Med analytisk förmåga och god struktur ser du helheten, prioriterar med gott omdöme och kommunicerar pedagogiskt i både tal och skrift. Ditt ledarskap präglas av integritet, prestigelöshet och förmåga att entusiasmera och skapa engagemang. Du har god förmåga att prioritera, strukturera ditt arbete och leverera i tid.
Vi ser fram emot din ansökan senast onsdag 27 maj 2026.
Intresseanmälan och konfidentiell kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Ulricehamns kommun med Solum Search. För intresseanmälan och konfidentiell kontakt är du varmt välkommen till Solum Search och chefsrekryterare Ylva Dahl; mobil 0730-263834 alternativt e-post ylva.dahl@solumsearch.se
Läs mer via solumsearch.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089), http://solumsearch.varbi.com/
Bogesundsgatan 22 (visa karta
)
523 34 ULRICEHAMN Kontakt
Senior chefsrekryterare
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9896235