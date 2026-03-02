Kanslichef
Ängelholms kommun, Kansli / Chefsjobb / Ängelholm Visa alla chefsjobb i Ängelholm
2026-03-02
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Nu söker vi en ny Kanslichef som med lust och engagemang ska leda Kansliet som är en del av Huvuduppdrag Kommunledning.Nu söker vi en ny Kanslichef som med lust och engagemang ska leda Kansliet som är en del av Huvuduppdrag Kommunledning.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Kansliet är en central del i den demokratiska processen där man hanterar registratur, nämndsekretariat, arkiv samt chefsstöd till politisk ledning och kommundirektör. Enheten ansvarar också för genomförandet av allmänna val och hanterar ärenden som beslutas i de olika politiska organen.
Kanslichefens uppgift är att tillsammans med enhetens medarbetare leda och utveckla det administrativa arbetet, stödja den politiska beslutsprocessen och säkerställa en effektiv, rättssäker och kvalitativ ärendehantering och informationshanteringsprocess. I uppdraget som kanslichef ingår också att vara styrande och stödjande i arbetet med kommunens informationshanteringsprocess. I fokus kommande år är även arbetet med en flytt av kommunens arkiv till nya lokaler. Du omvärlds bevakar och initierar förbättringsarbete inom kansliets ansvarsområden. Du sitter även i styrgruppen för SkånEarkiv.
Du har ansvar för kansliets verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi vill att du har tidigare chefs- eller ledarerfarenhet som är relevant för tjänsten och att du har högskolexamen, gärna i form av juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation och kunskap om kommunaljuridik och de lagar som styr kommuners arbete.
Uppdraget som kanslichef innebär att du ska vara strukturerad och ha förmåga att skapa och bidra till goda samarbeten och relationer. Vi är övertygade om att du är en person som har förmåga att tillsammans med andra skapa hållbara resultat. Du är en person som har en god pedagogisk förmåga och leder med lyhördhet, tillit och tydlighet och har förmåga att bygga ett starkt team i din arbetsgrupp. Du förväntas kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av Ciceron DoÄ (dokument- och ärendehantering) är detta meriterande.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tjänsten som Kanslichef omfattas av säkerhetsprövning. Ersättning
