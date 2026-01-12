Kansliadministratör till anstalten Skenäs- Vikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skenäs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skenas/#verksamhet
Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping och är utan förbindelse med kollektivtrafik. Skenäs kommer att klassas upp från säkerhetsklass 3 till säkerhetsklass 2 under 2026 vilket innebär ett stort fokus på det generella säkerhetsarbetet. Anstalten inrymmer även en omvårdnadsavdelning med både säkerhets-, hälso- och sjukvårdsarbete.
Läs mer om Kriminalvården:https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/
Vad är bäst med att jobba inom Kriminalvården? Våra medarbetare berättar:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter
Som kansliadministratör på anstalten Skenäs ansvarar du för hantering av intagnas medel och fakturor, samt för beställning och distribution av telefonkort. Arbetet omfattar även arkivering, posthantering och beställning av kontorsmaterial, liksom ekonomisk administration i form av månadsavstämningar, samordning av inventering och inköp samt lönehantering för klienter.
De dagliga arbetsuppgifterna inom kansliadministrationen omfattar strafftidsberäkningar, hantering av domsprocesser samt in- och utskrivningar. Arbetet inkluderar även all akthantering med tillhörande kommunikation med frivården, huvudkontoret och övriga rättsinstanser, samt ansvar för anstaltens myndighetsbrevlåda. Därutöver ingår administrativt stöd till chef och kollegor.
Anställningen avser ett vikariat om sex månader med möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och som gillar struktur! Handläggningen i arbetet är en viktig del av rättsprocessen, vilket ställer höga krav på att du arbetar strukturerat, metodiskt och effektivt. Du är självgående och tar ett tydligt ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självständigt dina processer framåt, samtidigt som du har god förståelse för verksamhetens mål och kvalitetskrav. Med ett serviceinriktat bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i kontakten med andra. Samarbete är en självklarhet för dig, och du kommunicerar tydligt, lyhört och konstruktivt. Vidare är du stabil, lugn och kontrollerad i pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv, fokuserar på rätt saker och agerar professionellt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* God IT-kunskap, ex. i form av goda färdigheter i Office-paketets program
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du också har:
* Utbildning i strafftidsberäkning
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Erfarenhet av arbete med juridiska inslag och/eller akademiska meriter inom det juridiska området, företrädelsevis förvaltningsrätt
* Erfarenhet av handläggning av den juridiska klientprocessen i Kriminalvården
* Erfarenhet av administrativt arbete inom Kriminalvården, annan rättsvårdande myndighet eller offentlig förvaltning, gärna med arbetsuppgifter såsom diarieföring och hantering av sekretesskyddade handlingar
* Kunskaper i relevanta administrativa system inom Kriminalvården, såsom KVR /Platina/Proceedo
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kontakt
Rekryteringsspecialist
Sara Isaksson sara.isaksson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9677566