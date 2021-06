Kampanjspecialist - NetOnNet AB - Organisationsutvecklarjobb i Borås

NetOnNet AB / Organisationsutvecklarjobb / Borås2021-06-30Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför att fler skall få hemelektronik i sin vardag genom att göra det så enkelt och billigt som möjligt. Det är utgångspunkten i allt och gör NetOnNet till det självklara valet.NetOnNet består av ett gäng härliga, duktiga och inspirerande medarbetare vars stora passion är just hemelektronik. Våra medarbetare är vår viktigaste faktor och det är tillsammans som vi växer, både som företag och människor. Eftersom vi gillar vårt arbete ser vi därför till att ha roligt på arbetsplatsen och självklart har vi det tillsammans. Hos oss uppmuntrar vi till kreativitet, innovation och förändring. Vi vågar tänka nytt och testa oss fram, vi går helt enkelt vår egen väg. Genom att fortsätta gå vår egen väg utmanar vi branschen och skapar framgång.Vill du vara med på vår framgångsresa?2021-06-30Som Kampanjspecialist på NetOnNet arbetar du med koordinering och produktion av onlinekampanjer på NetOnNets e-handel. Du skriver kampanjbriefer till vår marknadsavdelning, bygger kategori- och contentsidor, skriver texter och publicerar banners. Det är en arbetsplats med högt arbetstempo med flera kampanjer och arbetsuppgifter pågående parallellt. Du ingår i Kampanj- och Contentteamet tillsammans med en till Kampanjspecialist, Contentproducenter, Contentspecialister och en SEO-specialist.I din roll ingår också att:hålla löpande koll på försäljning på en kampanjnivådriva fram kampanjer från kanalens sidakoordinera och sätta upp MF-kampanjer tillsammans med våra leverantörerbygga guider och Brandstoressäkra exponering och försäljning av våra tjänster onlinefölja upp dina större kampanjerVem är du?Du har en stor passion och talang för digital marknadsföring och kommunikation. Du är duktig på att uttrycka dig genom både bild och text och har goda skriv- och språkkunskaper. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller liknande. Du har erfarenhet av digital marknadsföring och har grundläggande förståelse för SEO. Att du har ett genuint teknikintresse ser vi som en självklarhet.Som person är du stresstålig och flexibel. Du är förändrings- och resultatorienterad och har en god förmåga att gå från plan till handling. Du är noggrann och strukturerad och kan på ett effektivt sätt planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare är du van att arbeta mot uppsatta mål och deadlines samt känner dig riktigt bekväm i den digitala världen.Kampanj- och Contentteamet ingår i E-handelsteamet med ca 15 anställda och du rapporterar till Kampanj- och Contentchefen.Våra värderingarNetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - Enkla, Ärliga, Nytänkande och Tillsammans - ledstjärnor i vardagen när det kommer till hur företagets medarbetare agerar, fattar beslut och tar sig an uppgifter. För NetOnNet är det viktigt att du känner igen dig i värdeorden, och kan applicera dem i ditt arbete.NetOnNet strävar efter att ha en bred mångfald inom personalen, dels för att personalstyrkan ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.Övrig informationPlacering: Just nu sker större delen av arbete på distans, men placering är på huvudkontoret i Viared i Borås. När omständigheterna tillåter det förväntas du vara på plats minst tre dagar per veckaOmfattning: HeltidTyp av anställning: Tillsvidare med initial provanställningAnsökningstid: Sista ansökningsdag är den 8:e augustiLåter detta som en tjänst för dig så kan vi erbjuda ett mycket stimulerande arbete i ett av Sveriges mest expansiva hemelektronikföretag. Vi ser fram emot att välkomna vår nästa talang till vårt team!Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kampanj- och Contentchef Nathalie Hedström via mail: nathalie.hedstrom@netonnet.com Varaktighet, arbetstidHeltid 100% TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-08Netonnet AB5838582