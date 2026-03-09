Kampanjadministratör till Rusta!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Upplands Väsby
2026-03-09
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Är du strukturerad, noggrann och trivs i en administrativ roll där du får samarbeta med många olika kollegor? Nu söker vi en Kampanjadministratör till Rusta. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på kampanjadministration!
Som Kampanjadministratör blir du en viktig del av Range Support-teamet och stöttar i det dagliga arbetet med Rustas kampanjer. Rollen innebär mycket koordinering, informationsinhämtning, och administrativt arbete i flera system.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Stötta Range Support-teamet i kampanjaktivering
Säkerställa att all nödvändig kampanjdata finns på plats
Komplettera och uppdatera saknad information vid behov
Kontakta relevanta kollegor för att säkerställa korrekt data
Hantera övriga administrativa uppgifter kopplade till kampanjer och sortiment
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Rusta. Tjänsten är på heltid och beräknas starta upp omgående och förväntas löpa på till slutet av juni, med chans till förlängning. Du kommer att arbeta på plats på Rustas huvudkontor i Upplands Väsby.
DETTA SÖKER VI
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom retail
God förmåga att navigera i system och hantera data
Svenska och engelska - flytande i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från Rusta är starkt meriterande
Det viktigaste är att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Rollen kräver inte specialistkunskap - men en vilja att lära och ta ansvar.
Som person behöver man vara strukturerad, flexibel och noggrann, med en förmåga att arbeta metodiskt även när tempot är högt. Rollen innebär mycket kontakt med kollegor, vilket gör att man behöver vara kommunikativ och trygg i att följa upp information och säkerställa att allt blir korrekt. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
UPPLANDS VÄSBY
StudentConsulting
