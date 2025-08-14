Kallskänka till Pressbyrån
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som kallskänka
Vi söker en engagerad kallskänka till vårt team. Denna annons riktar sig till dig som är positiv, passionerad och noggrann i att bereda läckra, visuellt tilltalande frallor och baguetter. Du kommer bl a att ansvara för att planera, förbereda och bereda produkter som är goda och ser lockande ut till våra kunder. Du kommer att arbeta i en miljö där det är högt tempo. Noggrannhet, effektivitet och en hög arbetsmoral är nyckeln till din framgång.
Du har
Förmåga att arbeta självständigt och hålla motivationen uppe
Uthållighet och fysisk styrka för att klara av ett fysiskt arbete
En känsla för detaljer och för en högkvalitativ matberedning
Förmåga att behålla lugnet i en snabb arbetsmiljö
Tillgänglighet tidigt på morgonen
Dina erfarenheter
För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år och hanterar det svenska språket. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en arbetsplats där du arbetat med beredning av produkter och har kunskap inom livsmedelshantering och dess lagar.
Tjänsten är en ett vikariat. Tjänsten är på deltid på 20 timmar per vecka. Dina arbetstider kan variera enligt ett rullande fyraveckorsschema. Du kan jobba mellan kl. 05.00 - 22.30 oavsett dag i veckan.
Pressbyrån på Västerås Centralstation präglas av tidvis mycket högt tempo, i synnerhet tidigt på morgonen och sen eftermiddag. Ingen specifik arbetslivserfarenhet krävs utan din egen personlighet och dina personlig egenskaper är det som är avgörande för att du ska trivas och klara av arbetstempot.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar! Så ansöker du
