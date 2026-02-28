Kallskänka/smörgåstillverkare
Världens skönaste by med världens roligaste jobb som ger utrymme skidåkning varje dag!
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker frukostvärd /serveringsbiträde till våren/ sommaren 2026. Du måste ha minst två års yrkeserfarenhet från restaurang/ kök.
Morgonpasset startar du kl 06:00 och restaurangen öppnar du kl 07:00 med levande ljus, stenugnsbakat bröd och nybryggt kaffe.
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi mat från grunden, med bra råvaror och hög ambition. På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo får du arbetskamrater som är stolta över sitt yrke, bagare, konditor och kockar i den högre skolan.
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo Kallskänka/smörgåstillverkare som skapar härliga frukostar, goda smörgåsar, nyttiga lätta luncher. Som du med stolthet vill presentera för dina gäster
Vårt kök är modernt och praktiskt, och i vår Restaurang njuter du av en fantastisk arbetsmiljö.
Gäst-strömmen och arbetsbelastningen beror på säsong och väder, det kräver att du snabbt kan växla i arbetstempo.
Du som verkligen tycker om att möta nya människor och med din charm får våra gäster att känna sig välkomna.
Vi har 140 platser inne och ca 90st på uteservering.
Arbete dagtid, både vardagar och helger, på heltid enligt schema.
Lön diskuteras utifrån erfarenhet.
Välkommen till Åre Bageri & restaurang Ripazzo som fyllde 40år hösten 2024.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@arebageri.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost".
Detta är ett heltidsjobb.
Åre Bageri AB (org.nr 556259-8556), http://www.arebageri.se
