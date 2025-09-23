Kalkylingenjör
Peab Sverige AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2025-09-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
eller i hela Sverige
Drift och underhåll söker en kalkylingenjör till våra arbetschefsgrupper i Mälardalen med placering i Västerås, Uppsala eller Gävle. Du kommer att vara del av en arbetsgrupp där en kombination av ett gott skratt och hårt arbete är en del av vardagen.
Peab drift och underhåll är en region i Peab Anläggning och kärnverksamheten består av löpande drift och underhåll av vägar, gator och torg, park och gatuskötsel, trädgårdsanläggningar, yttre fastighetsskötsel samt upprustning av parker och lekplatser. Vi utför även trafikanordningstjänster. Vi ser till att landets invånare och besökare kan trivas och vistas säkert i vår utemiljö och trafik. Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljö och tillgänglighet. Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Som kalkylingenjör på kommer du att driva hela kalkylprocessen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag. Du kommer att ha en central roll och upprätta anbudskalkyler och kontraktskalkyler för erhållna- samt kommande projekt. Tjänsten innebär även en konsultativroll som stöd i organisationen gällande kalkyl- och kostnadsfrågor.
Om dig
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och driven. Du har goda datakunskaper och trivs att arbeta med siffror. Du har god samarbetsförmåga samt har ambitioner och ett stort engagemang. Vi ser gärna att du även har erfarenhet inom vägunderhåll, gatudrift, park- och fastighetsskötsel samt servicearbete inom drift och underhåll.
Vi ser även att du:
Har en teknisk eller ekonomisk utbildning som civil- eller högskoleingenjör
Alternativt har du tidigare arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom anläggning där du arbetat som kalkylingenjör, arbetsledare eller platschef
Mycket goda datakunskaper i Excel
Känner till AMA inom anläggning
Behärskar kalkylprogrammet MAP eller motsvarande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Praktisk Information
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Arbetschef Robert Tallroth- robert.tallroth@peab.se
eller Rekryteringsspecialist Frida Thorén - frida.thoren@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9522276