Kalkylator / Inköp inom bygg

2026-01-27
Sedan 1998 har vi på LBF Bygg AB levererat byggprojekt till nöjda kunder. Med gedigen erfarenhet, professionalism och högt kvalitetstänkande utför vi byggentreprenader som överträffar våra beställares förväntningar. Vår personal besitter lång erfarenhet och säkerställer hög kvalitet i allt vi gör. Vi arbetar alltid för att göra det omöjliga möjligt.
Vi har genom åren etablerat goda relationer med leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners, vilket ger oss fördelar i form av konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och leveranssäkerhet.
LBF Bygg AB bedriver både större och mindre byggentreprenader, byggservice och ROT-arbeten. Våra kunder finns inom kommuner, fastighetsbolag, kommersiella affärscenter och statliga verksamheter.
Vi tänker långsiktigt och strävar alltid efter att erbjuda de bästa och mest hållbara lösningarna för våra kunder.
LBF söker ny en kalkylator/ Inköpare för att stärka upp teamet ytterligare.
Du kommer att delta i anskaffningsarbetet genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag och har kunskaper om marknadspriser, utveckling på marknaden.
Vi ser gärna att du har lång erfarenhet av byggproduktionen och varit aktiv som arbetare.
Några av arbetsuppgifterna
Ta fram anbuds kalkyler och förbereda anbudsunderlag.
Ta fram sidoanbud och alternativ kalkyler.
Utföra och förbereda kontraktsunderlag.
Ta fram underlag och ge förslag på tidplaner.
Göra offertförfrågningar.
Utvärdera offerter.
Inköp
Ansvara för system hantering.
Skickar ut & tar emot förfrågningar
Meriterande är om du har erfarenhet inom:
• Entreprenadjuridik
• Wikells
• Bluebeam
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är kostnadsmedveten och har förmåga att fatta beslut. Du tycker om att arbeta självständigt med förmåga att driva ditt eget arbete framåt men har även lätt för att samarbeta och är van att arbeta mot tydliga deadlines.
Du har goda datakunskaper och trivs med att arbeta med siffror.
START: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@lbf.se
LBF Bygg AB
Arlandastad, Generatorgatan 21 C
195 60 ARLANDASTAD
Lbf Bygg AB
HR / KMA
Rebecka Järefjord jobb@lbf.se
