Kakelsätning

Alkontar Kakel AB / Murarjobb / Bollebygd
2025-12-07


Alkontar Kakel AB

Arbetsplats:
Alkontar Kakel AB
Odens väg 20A
517 36 Bollebygd

Publiceringsdatum
2025-12-07

Om företaget
Vi är ett växande byggföretag som arbetar med renovering, plattsättning, badrumsarbeten och murarjobb. Vi söker nu en erfaren hantverkare som kan stärka vårt team och leverera arbete med hög kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
• Utföra plattsättning med kakel, klinker och sten
• Utföra godkänd tätskikt och våtrumsisolering enligt gällande branschregler
• Arbeta med natursten, mosaik och avancerad plattsättning
• Utföra murarbete samt mindre bygg- och renoveringsuppgifter
• Förbereda underlag, sätta fall, spackla och färdigställa ytor
• Arbeta självständigt och säkerställa hög kvalitet i alla moment

Vi söker en självgående kollega som är trygg i sin yrkesroll och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du kommer huvudsakligen att arbeta varierande uppdrag, ibland tillsammans med kollega och ibland på egen hand.

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av kakelsättning och murarjobb
• Praktisk erfarenhet av våtrumsarbete och tätskikt
• Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
• B-körkort (krav)

Språk (meriterande):
• Svenska
• Engelska
• Arabiska

För att underlätta kommunikationen med vår kunder.

Anställningsform & arbetstid
• Heltid (100%)
• Tillsvidare eller visstid enligt överenskommelse
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Ersättning
Lön enligt branschpraxis eller kollektivavtal.
Överenskommelse beroende på erfarenhet.

Vi erbjuder
• Trygga anställningsvillkor
• Trevlig arbetsmiljö och erfarna kollegor
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
• Stabil arbetsgivare med växande kundbas

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:
(alkontar87@gmail.com)

Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: alkontar87@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alkontar Kakel AB (org.nr 559550-8879)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9632257

