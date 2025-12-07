Kakelsätning
Alkontar Kakel AB
Odens väg 20A
Publicering sdatum2025-12-07Om företaget
Vi är ett växande byggföretag som arbetar med renovering, plattsättning, badrumsarbeten och murarjobb. Vi söker nu en erfaren hantverkare som kan stärka vårt team och leverera arbete med hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att:
• Utföra plattsättning med kakel, klinker och sten
• Utföra godkänd tätskikt och våtrumsisolering enligt gällande branschregler
• Arbeta med natursten, mosaik och avancerad plattsättning
• Utföra murarbete samt mindre bygg- och renoveringsuppgifter
• Förbereda underlag, sätta fall, spackla och färdigställa ytor
• Arbeta självständigt och säkerställa hög kvalitet i alla moment
Vi söker en självgående kollega som är trygg i sin yrkesroll och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du kommer huvudsakligen att arbeta varierande uppdrag, ibland tillsammans med kollega och ibland på egen hand.KvalifikationerKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av kakelsättning och murarjobb
• Praktisk erfarenhet av våtrumsarbete och tätskikt
• Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
• B-körkort (krav)
Språk (meriterande):
• Svenska
• Engelska
• Arabiska
För att underlätta kommunikationen med vår kunder.
Anställningsform & arbetstid
• Heltid (100%)
• Tillsvidare eller visstid enligt överenskommelse
• Start: Omgående eller enligt överenskommelseErsättning
Lön enligt branschpraxis eller kollektivavtal.
Överenskommelse beroende på erfarenhet.
Vi erbjuder
• Trygga anställningsvillkor
• Trevlig arbetsmiljö och erfarna kollegor
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
• Stabil arbetsgivare med växande kundbasSå ansöker du
Skicka din ansökan till:
(alkontar87@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
