Kabelmontör
AQ Wiring Systems AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Kramfors
2026-02-12
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som montör hos oss kommer du att arbeta med montering av kablage av olika slag. Du jobbar med hjälp av ritningar, kopplingsscheman och monteringsinstruktioner. Det är både enklare detaljer och även lite mer avancerad montering.
Du blir en viktig del i vårt produktionsteam där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av kablage
Tolkning av tekniska ritningar och instruktioner
Rapportering av eventuella avvikelser
Din profil/kompetens: Kvalifikationer
Erfarenhet av montering eller liknande arbete inom industri är meriterande men inget krav.
Förmåga att läsa och förstå ritningar och arbetsinstruktioner är meriterande men inget krav.
God känsla för kvalitet och detaljarbete
Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om bolaget och AQ:
AQ Wiring Systems AB levererar kablage till krävande kunder runt om i världen. Vi har lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med kunder inom fordons-, järnvägs- och verkstadsindustrin. AQ Wiring Systems AB ligger i Mjällom mitt i Höga Kusten.
Vi har 100 anställda och omsätter ca 260 Mkr.
AQ Wiring Systems AB är ett dotterbolag inom AQ Group, en börsnoterad koncern med huvudkontor i Västerås. AQ är ett värderingsstyrt och spännande företag med korta beslutsvägar och prestigelös atmosfär. Hos oss får du möjligheten att vara en drivande kraft och utvecklas i en dynamisk koncern där initiativrikedom och genomförandeförmåga uppmärksammas och belönas. Vi tror på att arbeta tillsammans för att uppnå goda resultat. AQ Group har 8000 medarbetare globalt inom sju olika affärsområden med en total omsättning på över 9 miljarder SEK. För mer information, besök: www.aqgroup.com
AQ:s värdegrund: Kunden i Fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Kostnadseffektivitet, Mod & Respekt.
Din ansökan:
Urval sker löpande därför uppskattar vi om du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Joakim Vidh via e-post: joakim.vidh@aqgroup.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Wiring Systems AB
(org.nr 556261-0955), http://www.aqgroup.com
Petsamovägen 40 (visa karta
)
873 97 MJÄLLOM Kontakt
Produktionschef
joakim Vidh joakim.vidh@aqgroup.com 076-147 18 62 Jobbnummer
9739362