Jurister till kommunkansliet
Tyresö Kommun / Juristjobb / Tyresö Visa alla juristjobb i Tyresö
2026-06-29
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Vad vi gör och vill
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker två engagerade och noggranna jurister, som vill vara med och bidra till en rättssäker och transparent kommunal verksamhet. Hos oss värderar vi personliga egenskaper högt och ser varje medarbetare som en nyckelperson i vårt team.
Vi är en enhet med olika roller och kompetenser, där vi tillsammans äger våra uppdrag, vilket innebär att vi ställer upp för varandra och bidrar där det behövs. När omvärlden förändras behöver vi göra detsamma, som enhet är vi därför flexibla och beredda att anpassa både uppdrag och roller efter nya förutsättningar.
Enheten består av nämndsekreterare, arkivarier, jurister, utredare, registrator och en administratör. Tillsammans stödjer vi hela organisationen med objektiva leveranser som bidrar till utveckling och kvalitetsförbättringar.
Som jurist hos oss får du en varierad roll där du arbetar med juridisk rådgivning och utredning inom kommunens olika verksamhetsområden. Du kommer att stödja både chefer och medarbetare med rättsliga bedömningar, domstolsprocesser, bidra till att utveckla styrande dokument, delta i utbildningar och informationsinsatser. Din roll är viktig för att kommunen ska kunna fatta välgrundade och lagliga beslut i en föränderlig miljö.
Hos oss är ständiga förbättringar och digital utveckling i fokus. Vi söker nu engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss och vara en del av vår resa mot att skapa en ännu starkare, flexibel och innovativ arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som jurist på vår enhet får du en bred och stimulerande roll med fokus på juridisk rådgivning, utredning och handläggning inom olika kommunala verksamhetsområden. Du blir en viktig del i vårt team och bidrar med din kompetens till att säkerställa att kommunens beslut och processer följer gällande lagstiftning och är rättssäkra.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Att ge kvalificerad juridisk rådgivning till nämnder, förvaltningar och chefer i komplexa rättsfrågor
Att utreda och hantera juridiska ärenden som rör kommunens verksamheter, exempelvis myndighetsbeslut, avtalsgranskning, samt hantering av överklaganden och rättsliga processer
Att planera och hålla i utbildningar och informationsinsatser för att höja den juridiska kompetensen inom organisationen
Att ta fram och revidera riktlinjer, policys och rutiner med juridiskt fokus för att stödja kommunens verksamheter i rättssäkra beslut och processer
Att samverka med andra yrkesgrupper både inom enheten och med de olika förvaltningarna för att säkerställa helhetsperspektiv och effektivitet i kommunens arbete
Vi erbjuder en utvecklande tjänst där du får möjlighet att påverka kommunens arbete i en trygg och stödjande miljö, med stort fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en juristexamen och minst två års erfarenhet av att arbeta med kvalificerat juridiskt arbete i kommun eller myndighet.
Du har god förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och trivs med att ha en rådgivande och stödjande roll. Du är analytisk, noggrann och har förmåga att kommunicera juridiska frågor på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har arbetat med:
Socialrätt och sociallagstiftning
Skoljuridik
Allmän kommunal förvaltningsrätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du prestigelös, samarbetsinriktad, nytänkande och trygg i din yrkesroll. Du trivs med att ta ansvar, är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt i ett högt tempo och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har förmågan att omsätta juridik till praktisk nytta, genom att både tydliggöra ramarna och lyfta de möjligheter som finns för att nå verksamhetens mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon enligt nedanstående datum:
V. 27-31 Kommunjurist, Maria Knutsson, mia.knutsson@tyreso.se
, 08-578 293 34.
Kanslichef, Yunus Tuncer, yunus.tuncer@tyreso.se
, 08-578 296 41.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Yunus Tuncer +46857829641 Jobbnummer
9982298