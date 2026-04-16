Jurist till Allmänna arvsfonden
Kammarkollegiet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kammarkollegiet i Stockholm
, Karlstad
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till att goda idéer kan omsättas till en bättre tillvaro för barn, unga, personer med funktionsnedsättning och äldre över 65 år? Lockas du av tanken på arbete i en verksamhet med ett tydligt socialt engagemang med en förmåga att göra skillnad? Då ska du läsa vidare!
Kammarkollegiet ger stöd till Arvsfondsdelegationen och ansvarar för de administrativa och handläggande uppgifter som rör Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelningen av projektmedel till civilsamhället. BRIS, Friends och Cirkus cirkör är exempel på verksamheter som startade som arvsfondsprojekt.
Nu söker vi dig som är i början av din juristkarriär som vill bidra till att Arvsfondens medel används på ett rättssäkert och effektivt sätt. Tjänsten är placerad på Enheten för stöd och kontroll, som är en del av Arvsfondsavdelningen. Här arbetar 15 medarbetare - jurister, controllers och administratörer i en verksamhet som präglas av delaktighet, kvalitet och god överblick över fondmedlens användning.
Vi erbjuder ett engagerade och utvecklande arbete i en stimulerande miljö där tempot stundtals är högt och flera processer pågår parallellt.
Tjänsten innebär ett omväxlande arbete där du i huvudsak ger juridiskt stöd till handläggarna och övriga delar av kanslifunktionen. Du bistår med juridisk kompetens vid hanteringen av frågor av övergripande natur inom en myndighet. Även visst internt utvecklingsarbete ingår i tjänsten.
I ditt dagliga jobb arbetar du till stor del tillsammans med kollegor som inte är jurister. De juridiska områden du kommer arbeta mest med rör gamla och nya lagen om Allmänna arvsfonden, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, associationsrätt, GDPR och avtalsrätt. Du ingår i en stödenhet bestående av jurister, controllers och administratörer. Förutom att du ingår i en enhet, består din närmsta arbetsgrupp av dig och dina tre juristkollegor.
Du kommer att arbeta både i nära samarbete med kollegor som har kompletterande kompetenser samt självständigt med beslutsfattande.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
svensk jur.kand./juristexamen (180p/270hp)
minst ett års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
erfarenheter av civilsamhället genom anställning, praktik eller ideellt arbete
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av juridisk ärendehandläggning i offentlig verksamhet
intresse för och kunskap om associationsrätt
erfarenhet av arbete/praktik på myndighet
erfarenhet av GDPR och sekretess
erfarenhet av kvalitetsuppföljningsarbete vid myndighet
Det här är en tjänst som ställer höga krav på personlig mognad, flexibilitet, noggrannhet och förmåga att prioritera. Du har god förmåga att anpassa ditt språk och kommunikation efter mottagaren i såväl tal som skrift. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad, samt arbetar strukturerat och utför ditt arbete med hög kvalitet.
Vi är en arbetsplats där vi tror på att vi är bäst tillsammans, där högt i tak och samverkan mellan olika funktioner är en viktiga förutsättningar.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i fina aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan. Vi har även möjlighet att arbeta på distans i den mån verksamheten tillåter det.
Tillträde snarat (enligt överenskommelse)
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026.
Karin Strömdahl, enhetschef, telefon 08-700 07 69
Mia Andric Rysén, HR-specialist, mailto:Mia.andric.rysen@kammarkollegiet.seFacklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, mailto:karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, mailto:lisa.ericson@arvsfonden.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
Slottsbacken 6 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9859240