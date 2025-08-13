Juridikstudenter till meriterande deltidsuppdrag
2025-08-13
Nu ges möjlighet för dig som studerar juristprogrammet att tillämpa dina kunskaper i praktiken genom ett meriterande deltidsarbete vid sidan av dina studier. Läs mer nedan och ansök redan idag, då vi går igenom ansökningarna löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning juridikstudenter på deltid som ska stärka upp teamet och vara nyckelperson i vägledning gentemot dess konsumenter. Behovet är på förmiddagar, måndag - torsdag, med arbetstiderna 08:45-12:00 där du förväntas arbeta 2-3 pass i veckan. Tjänsten passar dig som redan nu under studierna vill komma ut i arbetslivet och skaffa dig värdefull erfarenhet. Erfarenhet som du kommer att ha nytta av både i din utbildning och vidare i arbetslivet.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Vår kund är en icke vinstdrivande organisation som ger konsumenter opartisk och kostnadsfri hjälp och vägledning kring abonnemang för bland annat tv, telefoni och bredband. I denna roll kommer du att arbeta tillsammans med erfarna jurister med specialkompetens i konsumenträtt. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att bestå av att ge rådgivning över telefon och via webben samt lägga in ärenden i systemet. I arbetet ingår även uppföljning av ärenden och kontakt med konsumenter som har följdfrågor.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar juristprogrammet, har läst minst fyra terminer och har som minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Kommunikativ
• Självgående
Övrig information:
• Start: September
• Omfattning: Deltid, 2-3 pass i veckan
• Uppdrag: Sträcker sig långsiktigt under din studieperiod såvida alla parter är nöjda
• Placering: Centralt, Stockholm
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
