Jureskogs Borås Köksbiträde
2026-04-08
Vi söker engagerade medarbetare till vårt team i Borås!
Den 23/4 slår vi upp dörrarna på vår 13:e restaurang. Denna gången i vackra Borås. Vi söker dig som vill arbeta 50% med start vid nyöppnngen.Så - är du en burgareälskare som vill vara med och förändra synen på snabbmat? Tveka inte att söka :D
Vad du kan förvänta dig:
En rolig och dynamisk arbetsmiljö
Chansen att arbeta med högkvalitativ snabbmat
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En arbetsplats som värdesätter god stämning och teamwork
Vi söker dig som:
Älskar mat och service
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Är flexibel och kan hantera stressiga situationer
Delar vår passion för att göra snabbmat till något braPubliceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Tillaga våra läckra burgare och andra menyalternativ
Ge excellent service till våra gäster
Hålla restaurangen ren och inbjudande
Bidra till vår "High Five"-kultur
Arbetstider:
Varierade tider under både vardagar och helger.
Vi söker medarbetare på 50%
Hos oss får du chansen att vara en del av ett företag som brinner för att förändra snabbmatsbranschen. Vi tror på godhet i gott och att allt börjar med människorna som jobbar här.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Jureskogs-familjen i Borås! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se
Hultasjögatan 7 (visa karta
)
507 53 BORÅS Arbetsplats
Jureskogs Borås Kontakt
Distriktchef
Emelie Bylund emelie.bylund@jureskogs.se Jobbnummer
9841473