Junior VA-projektör till Lektus
2025-10-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle - under ytan? Hos Lektus får du möjlighet att växa som junior VA-projektör i en miljö där nyfikenhet, teknik och hållbarhet möts. Vi tillämpar löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Det händer mycket på Lektus samhällsbyggnadskontor i Sundsvall! Kontoret består av ett engagerat team på 12 medarbetare som befinner sig i en spännande tillväxtfas. Nu söker vi en junior VA-projektör som vill vara med och utvecklas tillsammans med dem. Rollen passar dig som vill arbeta i varierande projekt och vara en del av ett engagerat team som samarbetar tätt både lokalt och med kollegor på andra orter. Här får du möjlighet att bygga din kompetens i en miljö där erfarenhet och nyfikenhet möts.
Du erbjuds
• Vara en del av ett expansivt företag med massor av spännande uppdrag
• En unik chans att accelerera din utveckling med stöd av erfarna kollegor
• En varierad vardag i ett team där alla strävar åt samma håll
Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior VA-projektör arbetar du med projektering av VA-system i både små och stora projekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Projektering av vatten-, spill- och dagvattenledningar
• Framtagning av ritningar
• Upprättande av tekniska beskrivningar med mängförteckning enligt AMA
• Samordning med kollegor inom andra teknikområden såsom väg-och mark och geoteknik
• Följa med ut i fält för att lära dig hela processen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom området för samhällsbyggnad
• Har goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift, då det krävs i dokumentation och kommunikation
• Har stor datorvana och ett stort tekniskt intresse
Det är meriterande om du har
• Läst en utbildning inriktad mot VA-teknik alternativt läst kurser inom området
• Kunskaper i CAD-program, med fördel Civil 3D
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Lektus är ett teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Sedan starten 2019 har företaget vuxit till över 160 medarbetare på 13 orter runt om i Sverige. De levererar tjänster inom hela samhällsbyggnadsområdet - från utredning och projektering till byggledning - och har en stark kombination av erfarenhet, kompetens och engagemang.
På Lektus uppmuntras kreativitet och ansvarstagande, och de tror att det är passionerade medarbetare som skapar den miljö där både människor och idéer kan växa. Ersättning
