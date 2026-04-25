Junior utvecklande roll
2026-04-25
VI SÖKER MATCHARE & HANDLEDARE DU SOM FÅR JOBB ATT HÄNDA
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Vi söker en driven matchare och handledare som kan navigera i en svår arbetsmarknad och hitta vägar till jobb även när det ser tufft ut.
Det här är rollen för dig som inte ger upp förrän en kandidat har fått sin chans.
Om rollen
Som handledare och matchare arbetar du nära arbetssökande med fokus på resultat:
Matcha kandidater mot rätt arbetsgivare och möjligheter
Aktivt bygga och underhålla arbetsgivarrelationer
Skapa nya kontakter i en konkurrensutsatt arbetsmarknad
Stötta kandidater i CV, intervjuträning och jobbsökande
Arbeta målstyrt med snabb och effektiv matchning
Identifiera dolda jobbmöjligheter utanför annonserade tjänster
Vi söker dig som
Har starkt driv och gillar resultat
Är kreativ i hur du hittar jobb där andra ser hinder
Har erfarenhet av rekrytering, coachning eller försäljning (meriterande)
Trivs i ett högt tempo och tar eget ansvar
Har god kommunikativ förmåga och bygger förtroende snabbt
Ser möjligheter även i en tuff arbetsmarknad
Vi erbjuder
En roll där ditt arbete gör direkt skillnad varje dag
Stor frihet att själv påverka resultat och arbetssätt
Möjlighet att arbeta med människor som verkligen vill framåt
Dynamisk arbetsmiljö med fokus på utveckling och prestation
En viktig roll i ett samhällsuppdrag med verklig påverkan
Placering
Stockholm med möjlighet till arbete i flera områden beroende på uppdrag.
Ansökan
Vi rekryterar löpande vänta inte med att höra av dig.
Skicka CV och kort presentation av varför du passar rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
robert.johansson@workcoaching.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobblink Sweden AB
(org.nr 559007-2830) Jobbnummer
9876004