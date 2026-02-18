Junior underhållsingenjör till Husqvarna!
2026-02-18
Brinner du för teknik, underhåll och smarta processer? Som Junior underhållsingenjör På Husqvarna får du en nyckelroll i att säkra driftsäkerhet samt att projektleda framtida förbättringar i en miljö där tekniskt kunnande värderas högt. Du blir en del av ett engagerat team med stort inflytande.
OM TJÄNSTEN
Som Underhållsingenjör på Husqvarna har du en central roll i produktionen. Du driver proaktivt förbättringar inom underhåll, driftsäkerhet och processeffektivitet samt säkerställer hög kvalitet och tillgänglighet i anläggningen. Med ett strukturerat och initiativtagande arbetssätt identifierar du förbättringsområden och omsätter dem till konkreta åtgärder. Rollen är delvis samordnande och innebär att du leder förbättringsinitiativ och koordinerar insatser mellan produktion, teknik och externa parter.
Du är relationsskapande, kommunikativ och trygg i att arbeta med många kontaktytor. Hos vår kund får du stort inflytande i en dynamisk miljö där ditt engagemang värdesätts, med goda möjligheter att utvecklas och bidra till långsiktiga förbättringar tillsammans med ett engagerat team.
Du erbjuds
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta brett med att planera, genomföra och dokumentera underhåll, driva processutveckling samt ge teknisk support. Du kommer att vara en central figur i att säkerställa driftsäkerhet och kvalitet genom proaktiva åtgärder och förbättringar.
• Planera, genomföra och dokumentera service och underhåll på produktionsutrustning.
• Driva utveckling av underhållssystem och operatörsunderhåll.
• Aktivt driva förbättring av befintliga processer och utveckling av nya.
• Delta i och driva industrialisering av nya produkter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område exempelvis Industriell ekonomi, produktionsteknik eller produktionsutveckling. Alternativt motsvarande erfarenhet från liknande roll som underhållsingenjör.
• Har kunskap inom process- och produktionsteknik, Lean manufacturing och ritningsläsning.
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Har B körkort och truckkort.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
• Kunskap om maskinsäkerhet.
• Arbetserfarenhet inom liknande område eller projektledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
