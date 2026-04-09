Junior Trafikledare till Best Transport
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Malmö
2026-04-09
Tycker du om struktur, tempo och att lösa problem i realtid? Har du erfarenhet av trafikplanering eller kundservice och vill arbeta i en roll där planering och service går hand i hand? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start i början av Maj som varar till slutet av Augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Best Transport AB.
Om företaget
Best Transport är en etablerad aktör inom transport och logistik i Sverige. Verksamheten bygger på punktlighet, kvalitet och nära samarbete med kunder, chaufförer och åkerier. Du blir en del av ett trafikledningsteam på fem personer som tillsammans ansvarar för att den dagliga driften fungerar. Arbetet sker nära verksamheten och präglas av samarbete, tydlig kommunikation och gemensamt ansvar.
Arbetsuppgifter
I rollen som junior trafikledare arbetar du nära den dagliga driften och är med och ser till att transporterna flyter som de ska. Arbetet är operativt och varierat, med löpande kontakt med både kunder, chaufförer och åkare. Du hanterar flera ärenden parallellt och behöver kunna prioritera när planeringen snabbt behöver justeras. En stor del av arbetet handlar om att ta emot transportuppdrag, stötta i planering och fördelning av körningar samt följa upp att leveranser genomförs enligt plan. När avvikelser uppstår är du med och bidrar till lösningar i dialog med berörda parter. Kundkontakt sker främst via telefon och e-post, där du ansvarar för att ge tydlig information och följa upp ärenden.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Planering och fördelning av dagliga transportuppdrag
Löpande kontakt med chaufförer, åkare och samarbetspartners
Hantering av kundärenden och frågor via telefon och e-post
Uppföljning av leveranser samt hantering av avvikelser
Dokumentation och arbete i verksamhetens systemstöd
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av trafikplanering, kundservice, administration eller liknande roll
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av TMS-system (Transport Management System)
Meriterande med eftergymnasial utbildning inom logistik, transport eller liknande område
För att trivas i rollen är du en person som tycker om att ha kontakt med många olika människor under arbetsdagen och som kommunicerar tydligt, både internt och externt. Du arbetar strukturerat och metodiskt, men har lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras och planeringen behöver justeras. Du har ett logiskt sätt att tänka, tar initiativ i ditt arbete och vågar fråga när något är oklart - samtidigt som du snabbt tar till dig nya arbetsmoment. När tempot ökar behåller du fokus och arbetar vidare på ett lugnt och lösningsorienterat sätt, med verksamhetens och kundens behov i åtanke. För dig är service, noggrannhet och ansvar en naturlig del av hur du tar dig an dina uppgifter.
Övrig information
Start: I början av Maj Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
