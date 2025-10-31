Junior Testingenjör sökes till Luleå!
Är du nyexaminerad ingenjör och redo att starta din karriär? Nu har du chansen att kliva in i rollen som testingenjör hos en av våra kunder med placering i centrala Luleå! Här får du arbeta i teknikens framkant, tillsammans med erfarna kollegor i spännande projekt, samtidigt som du utvecklas i en roll som öppnar dörrar för framtiden. Perfekt för dig som vill växa, påverka och trivas från dag ett!
OM TJÄNSTEN
I rollen som testingenjör arbetar du främst med att kvalitetssäkra mjukvara och systemlösningar för telekomprodukter. Det innebär att planera, genomföra och dokumentera tester, ofta automatiserade, för att säkerställa att funktionalitet, prestanda och stabilitet möter kundens krav. Arbetet sker ofta i nära samarbete med utvecklare och andra ingenjörer i agila team.
Arbetet har sin bas på vår kunds kontor mitt i hjärtat av Luleå - med närhet till allt du kan önska! Här har du bara några steg till mysiga restauranger, shopping och smidiga träningsmöjligheter, vilket gör det enkelt att kombinera jobb med ett aktivt vardagsliv.
Du erbjuds:
• En arbetsplats som satsar på både teknik och människor, där du får forma din roll och utvecklas i rollen som utvecklare/testingenjör
• Internationellt nätverk och stora möjligheter till kompetensutveckling
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen på bästa sätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
• Genomföra system- och integrationstester
• Utveckla och underhålla automatiserade testskript
• Analysera testresultat och rapportera buggar
• Delta i dagliga stand-ups och sprintplanering
VI SÖKER DIG SOM
• En avslutad civilingenjörsexamen inom exempelvis teknisk fysik eller teknisk datavetenskap - kanske är du nyutexaminerad eller har med dig lite erfarenhet från tidigare projekt eller praktik
• Ett genuint intresse för programmering och en vilja att ständigt lära dig nya saker
• Goda kunskaper i både svenska och engelska - du känner dig bekväm att kommunicera obehindrat i tal och skrift, eftersom båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Arbetat tidigare som testingenjör, utvecklare eller liknande
• Bor/har anknytning till Luleå
Detta är som sagt inte ett krav, då du inte behöver kunna allt från början - det viktigaste är att du är nyfiken, har rätt inställning och vill utvecklas.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
