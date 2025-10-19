Junior systemutvecklare i Luleå och Kalix
2025-10-19
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
IT-avdelningen arbetar i agila team med stort fokus på eget ansvar och kontinuerlig förbättring. Ditt engagemang och dina idéer är viktiga för oss, och som medarbetare är du vår främsta tillgång. Vi uppmuntrar aktivt att alla tar ansvar för sin kompetensutveckling och avsätter tid för lärande.
Kunskapsutbyte är en naturlig del av vårt arbete. Vi erbjuder både utvecklingsmöjligheter och stöd för att du ska kunna fördjupa dig inom modern systemutveckling. Här får du vara med och utveckla och förbättra system som har en avgörande roll för samhället.
Som systemutvecklare hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll där praktiskt lärande och stöd från erfarna kollegor är en självklar del av arbetet. Du arbetar i ett agilt team där du tar ansvar för utveckling och förvaltning av våra system.
Du kommer att arbeta brett inom utvecklingsprocessen allt från analys och design till implementation och test. Arbetet innebär att du utvecklar kod, arbetar med systemdesign och genomför tekniska tester. Du får möjligheten att röra dig från container och applikationsserver till användargränssnitt och tillsammans med övriga i teamet bidra till kontinuerlig integration och testautomatisering.
Vi använder moderna tekniker och verktyg såsom Java, Vue.js, Git, OpenShift, Helm, ArgoCD, Hazelcast, ActiveMQ, Artemis, Gradle, Docker och Kubernetes. Vi värdesätter en strukturerad och säker utvecklingsprocess, där du är med och skapar hållbara och effektiva systemlösningar.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en tydlig introduktion, mentorskap och stöd i din utveckling. Vi ser till att du får arbeta med utmanande och utvecklande uppgifter i en miljö där vi uppmuntrar till löpande kompetensutveckling och tid för att lära dig nya tekniker.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• är nyutexaminerad eller på väg att avsluta din utbildning inom IT
• har en relevant högskoleutbildning inom it-området eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap eller erfarenhet av systemutveckling i Java eller motsvarande
• kunskap eller erfarenhet i olika testverktyg
• kunskap eller erfarenhet om DevOps-principer och verktyg
• kunskap eller erfarenhet av containerteknik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Luleå eller Kalix.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chefer (Luleå) Anneli Viklund 010-112 82 30 och Daniel Hellman Boren 010-112 82 19, (Kalix) Kristina Nordlund 010 114 79 83, (för frågor om tjänsten). HR-specialist, Ahmad Mohsen 010-113 45 24, ahmad.mohsen@forsakringskassan.se
Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Amelie Johansson och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
