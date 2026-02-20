Junior systemingenjör till Saab
2026-02-20
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du en ingenjör i början av din karriär som vill arbeta med högteknologiska produkter i en expansiv bransch? Vi söker nu en systemingenjör som vill vara med och påverka under hela produktens livscykel.
Att arbeta som systemingenjör hos oss innebär att du stöttar våra produkter i både produktions- och supportfasen, vilket ger en bred och värdefull förståelse för hur tekniken fungerar i praktiken. Du kommer att arbeta i nära samarbete med allt från produkt- och projektledare till utvecklingsavdelningen och produktionen. Dina uppgifter blir varierade och omfattar allt från systemdesign och designtester till att vara en hjälpande hand vid felsökningar och utredningar. Genom att definiera, specificera och underhålla produkterna blir du en viktig länk i att säkerställa hög kvalitet hela vägen.
Du blir en del av produktgruppen Fiber Optical Sensors, ett team på cirka tio personer bestående av produktledare, configuration managers och systemingenjörer. Vi värnar om en stöttande kultur där vi hjälps åt och där det alltid finns utrymme att ställa frågor och lära sig nya saker. Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som är i början av din karriär och som har en högskole-eller civilingenjörsutbildning inom elektronik, mjukvaruutveckling för inbyggda system eller annan relevant inriktning. Som person har du en stark ansvarskänsla, delar gärna med dig av dina tankar och idéer och sprider positiv energi runt omkring dig. Du har en naturlig förmåga att samarbeta och skapa förtroende i din omgivning, och då rollen innebär många kontaktytor ser vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska.
För oss är din potential och din vilja att växa extra viktig. Vi förväntar oss inte att du är fullärd, utan ser fram emot att möta dig där du befinner dig i din utveckling. Vi tror därför att du är nyfiken och har ett gediget teknikintresse som driver dig att vilja förstå helheten i komplexa system.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
