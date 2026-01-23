Junior Supporttekniker Sökes Deltid
2026-01-23
Junior supporttekniker - deltidsuppdrag i Göteborg
Är du i början av din IT-karriär eller har några års erfarenhet och söker ett flexibelt extrajobb? Vill du arbeta med modern teknik i ett engagerat team där kollegor stöttar varandra i lärande och utveckling?
Akkodis i Göteborg söker just nu en junior supporttekniker för ett schemalagt deltidsuppdrag hos en av våra största kunder inom teknisk kundsupport.
Om rollenSom supporttekniker blir du en viktig del i leveransen av vår kunds tjänster till slutkunder. Du kommer hjälpa användare att lösa IT-relaterade problem och säkerställa att de kan utföra sitt arbete utan tekniska hinder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ta emot ärenden via telefon, mail och chatt.
Hjälpa med användar- och lösenordshantering, Microsoft Office-frågor, Windows, VPN-problem, Active Directory med mera.
Ge tydlig, vänlig och pedagogisk support för att skapa en positiv kundupplevelse.
Rollen är placerad i Torslanda, Göteborg, i ett öppet kontorslandskap där du arbetar nära teamet. Vi söker någon som kan bidra extra under veckodagar med hög arbetsbelastning. Deltidstjänsten omfattar cirka 10-24 timmar per vecka, beroende på din tillgänglighet, och kan kombineras med studier, eget företag eller annat deltidsjobb. Vid sommar och semesterperioder finns det möjlighet till heltidsarbete.
Vi söker dig somHar ett stort intresse för IT, problemlösning och att hjälpa andra.
Vill arbeta i en miljö där samarbete och kunskapsdelning är i fokus.
Kommunicerar tydligt och flytande på svenska.
Bygger relationer och skapar förtroende.
Behåller lugnet och hittar lösningar även i stressiga situationer.
Meriterande erfarenheter:
Utbildning inom IT (gymnasial, KY eller YH).
Kunskap om Active Directory och ServiceNow.
Tidigare erfarenhet av liknande support- eller serviceyrken.
Vi erbjuderEn möjlighet att få värdefull erfarenhet inom IT och kickstarta din karriär.
Flexibla deltidsjobb på 20-50 %.
Lön enligt kollektivavtal.
Start enligt överenskommelse, gärna snart.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Ansökan gör du via formuläret på vår hemsida.
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Klas på klas.ahnberg@akkodisgroup.com
.
Välkommen! Ersättning
