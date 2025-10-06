Junior säljare till Tryggsam!
2025-10-06
Junior säljare inom kreditbevakning & ID-skydd
Är du kommunikativ, tävlingsinriktad och redo för en ny utmaning? Vill du arbeta med försäljning i ett team där energi, utveckling och trygghet står i centrum? Då kan Tryggsam vara starten för dig! Vi söker nu nya säljare till vårt kontor i södra Stockholm!
Om tjänstenI rollen som junior säljare på Tryggsam kontaktar du privatpersoner via telefon och erbjuder marknadsledande tjänster inom kreditbevakning och ID-skydd. Du arbetar utifrån färdiga kontaktlistor och jobbar med produkter som gör verklig skillnad i kundernas vardag.
Bygg förtroende och skapa värde i samtalet
Presentera och sälja kreditbevakning och ID-skydd
Bidra till ett stöttande och måldrivet team
Arbeta aktivt för att nå individuella och gemensamma mål
Utbildning & utveckling - väx med oss från dag ett
Du får en gedigen introduktionsutbildning i försäljning samt daglig coachning av erfarna teamledare. Tidigare erfarenhet är inget krav - har du rätt inställning lär vi dig säljtekniker och produktkunskap.
Vem söker vi till vårt säljteam? Du har stort engagemang och vill arbeta resultatinriktat
Du trivs i högt tempo och motiveras av att påverka din egen lön
Du är social, kommunikativ och lyhörd i samtal
Du vill lära dig och utvecklas tillsammans med kollegor
Du talar och skriver svenska flytande
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav
Det här får du som junior säljare på Tryggsam: Garantilön samt provision utan tak
Betald säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjlighet att växa internt
Peppande team, tävlingar, after works och stark gemenskap
En meningsfull arbetsplats där du bidrar till trygghet för privatpersoner
Modern arbetsplats nära Slussen, Stockholm
Arbetsvillkor & placering Placering: Hästholmsvägen 28, Stockholm
Arbetstider: Måndag - fredag, kl 09:00 - 18:00
Omfattning: Heltid
På Tryggsam spelar din inställning och ditt driv störst roll - här finns chansen att växa snabbt, ha riktigt kul och tjäna bra. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9543091