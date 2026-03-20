Junior Projektledare
MultiMind Holding AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MultiMind Holding AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Junior projektledare till internationell, contentdriven organisation
Vi söker just nu en junior projektledare för ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget är på deltid till heltid (80-100 %) med start den 7 april 2026 och pågår till den 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning till den 31 december 2026. Rollen är i huvudsak på plats, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Vår kund är en internationell organisation med fokus på att bygga ett starkt globalt varumärke genom inspirerande och högkvalitativt digitalt innehåll. Organisationen verkar i en kreativ, snabbföränderlig och samarbetsinriktad miljö, med stort fokus på storytelling, visuell kommunikation och digital innovation.
Om rollen
Varför ska du bli en del av teamet?
Du blir en del av en dynamisk digital miljö där innehåll spelar en central roll i varumärkeskommunikationen. I nära samarbete med en Digital Producer får du praktisk erfarenhet inom flera områden, såsom contentproduktion, hantering av digitala tillgångar och projektkoordinering. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som är i början av din karriär att utvecklas inom projektledning och digitalt innehåll.
Vad kommer du att bidra med i rollen?
I denna roll kommer du att bidra till att underhålla och utveckla arbetet med digitalt innehåll samt säkerställa hög kvalitet och struktur i visuella tillgångar över olika plattformar. Du kommer att arbeta med att förbättra arbetsflöden, stötta pågående projekt och säkerställa att innehållet är tillgängligt, korrekt och effektivt hanterat.
Dina arbetsuppgifter och leveranser
I rollen kommer du att ansvara för att:
Underhålla och utveckla contentbanker, inklusive uppladdning, strukturering och förbättring av bildmaterial
Producera innehåll såsom foto, bildredigering, videoproduktion och digitalt material
Hantera och uppdatera bilder och visuellt innehåll på webbplatser
Arbeta med metadata, taggning och strukturering för effektiv hantering av digitala tillgångar
Säkerställa att innehållet följer tillgänglighetskrav, inklusive implementering av alt-texter
Hantera och förstå användningsrättigheter, upphovsrätt och relaterade avtal
Stötta i olika projektrelaterade uppgifter i samarbete med interna intressenter
Om dig
Vad krävs för rollen?
Utbildning:
Relevant utbildning inom contentproduktion, media eller liknande är meriterandeErfarenheter
Erfarenhet av video- och bildproduktion
Erfarenhet av att arbeta med digitala medier och content management-system
Erfarenhet av att hantera bildbanker och digitala tillgångar
Erfarenhet av metadata, taggning och strukturering av innehåll
Erfarenhet av avtalshantering och förståelse för rättigheter
Kompetenser:
Kunskap i Adobe-verktyg och bild-/videoredigeringsprogram som Premiere Pro, Lightroom och Photoshop
Förståelse för olika bild- och videoformat
Kunskap om tillgänglighetskrav (t.ex. alt-texter)
Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann med god organisationsförmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Proaktiv och lösningsorienterad med ett starkt intresse för digitalt innehåll och media
Låter det intressant?
Ansök redan idag, vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Holding AB
(org.nr 556618-3686), https://www.multimind.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
MultiMind Kontakt
Rekryteringskonsult
Nathalie Bond nathalie.bond@multimind.se
9811461