Junior Projektkommunikatör
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en kreativ kommunikatör som drivs av att skapa samhällsnytta? Vill du arbeta i gränslandet mellan operativ produktion och strategisk projektledning? För vår kunds räkning - en central aktör inom arbetsmiljö - söker vi nu en engagerad projektkommunikatör för ett heltidsvikariat.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ideell organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Deras uppdrag är att hjälpa svenska arbetsplatser att skapa goda arbetsmiljöer genom utbildning, information och praktiska verktyg. De kombinerar det ideella syftet med en kommersiell affärsmässighet.
Som projektkommunikatör är du delprojektledare för kommunikationen i vår kunds arbetsmiljöprojekt. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt, samarbeta nära med interna kollegor och externa leverantörer, och säkerställa att relevant information når rätt målgrupper. Rollen är placerad inom kommunikationsavdelningen och erbjuder en bred plattform för utveckling.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget är ett vikariat på initialt 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Du erbjuds
Vi erbjuder en meningsfull roll i en organisation med stort samhällsengagemang. Du får en omfattande introduktion med fadderskap, möjlighet till ständig kompetensutveckling (inklusive AI-verktyg), och variation i projekt som sträcker sig över flera branscher. Vår klient är en attraktiv arbetsgivare känd för sin goda arbetsmiljö och fokus på lärande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att strategiskt och operativt driva kommunikationsarbetet inom flera parallella projekt, säkerställa effektiv informationsspridning och engagemang bland målgrupper, samt bidra till att forma och utvärdera kommunikationsinsatserna.
• Ansvara för kommunikationen i olika arbetsmiljöprojekt som delprojektledare.
• Utveckla och implementera kommunikations- och aktivitetsplaner.
• Producera engagerande innehåll och texter för olika kommunikationskanaler.
• Säkerställa att rätt information når berörda parter och målgrupper.
• Följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser för att mäta effekt.
• Samarbeta nära med projektledare och interna experter samt externa leverantörer.
• Aktivt bidra med idéer och kreativitet för digital kommunikation, inklusive sociala medier.
VI SÖKER DIG SOM
• Har akademisk utbildning inom kommunikation eller motsvarande.
• Har erfarenhet av operativt kommunikationsarbete (gärna innehållsproduktion för sociala medier).
• Har grundläggande förståelse för projektledning och budgethantering.
• Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
• Har god data- och systemvana
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i engelska.
• Förståelse för den svenska partsmodellen eller arbete i en medlemsstyrd organisation.
• Kreativ förmåga och digital kompetens för innehållsproduktion (t.ex. Canva, InDesign, Photoshop, AI-verktyg).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas och trivas hos vår kund behöver du vara strukturerad och trygg i att organisera din egen tid. Du är en prestigelös lagspelare som nätverkar naturligt, men du har också det driv som krävs för att föra dina egna processer framåt. Vi ser gärna att du är en person som vågar tänka "outside the box" och bidrar med nya kreativa idéer till gruppen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Deras uppdrag är att underlätta för arbetsplatser att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9651180