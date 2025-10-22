Junior Project Control Associate - Boden
2025-10-22
Junior Project Control Associate till internationellt industriföretag i Boden
Vill du kickstarta din karriär inom projektstyrning och dataanalys? Vi söker nu en Junior Project Control Associate till vår kund i Boden - en spännande roll för dig som vill arbeta med analys, rapportering och uppföljning i stora tekniska projekt.
Om rollenSom Project Controls Associate blir du en viktig del av projektstyrningsteamet. Du arbetar med att samla in, strukturera och visualisera projektdata kopplat till kostnad, tidplan och prestation. Rollen passar dig som har ett analytiskt sinne, gillar att arbeta med data och vill bidra till att skapa transparens och beslutsstöd i projektverksamheten.
Du kommer bland annat att:
Samla in, kvalitetssäkra och analysera projektdata
Skapa och underhålla Power BI-dashboards och rapporter i PowerPoint
Följa upp nyckeltal (KPI:er) för projektens framdrift och produktivitet
Identifiera trender, avvikelser och förbättringsområden genom datadriven analys
Bidra till att utveckla standardiserade rapportmallar och processer för projektstyrning
Arbeta nära projektledare och controllerteam för att säkerställa kvalitet och spårbarhet i all rapportering
Din profil
Vi söker dig som har:
En examen inom ingenjörsvetenskap, ekonomi, dataanalys, finans eller liknande område, alternativt relevant arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Power BI och PowerPoint - avancerade Excelkunskaper är meriterande
En grundläggande förståelse för projektstyrning och uppföljning (kostnad, tidplan, prestation)
Ett analytiskt arbetssätt, sinne för detaljer och ett genuint intresse för data och visualisering
God kommunikativ förmåga och förmåga att förvandla siffror till tydliga och användbara insikter
Vi erbjuder
En chans att utvecklas inom projektstyrning, dataanalys och rapportering
Möjlighet att arbeta i en internationell och innovativ miljö
En roll där du får växa i takt med projektens utveckling och bidra till ständig förbättring
Praktisk information
Plats: Boden Omfattning: Heltid (100%) Start: 4 november 2025 Sista dag att ansöka är 4 november 2025
Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
