Junior mjukvaruutvecklare C# - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Göteborg2021-04-02Har du ett stort intresse för programmering? Är du ny i karriären som utvecklare och vill arbeta i utmanande och varierande projekt? Då är det kanske dig vi söker!2021-04-02Du kommer att ingå i ett team med 15 andra personer som alla jobbar med utveckling. Du kommer att få delta i spännande och nytänkande projekt inom mjukvaruutveckling, det kan röra sig både om nyutveckling ochvidareutveckling av befintliga funktioner/moduler. Till en början så kommer du få möjlighet att gå med en senior kollega så att du ska få bästa möjligheten att komma in i arbetet, det finns också en chans att få delta i ett talangprogramför att kunna öka din kompetens. Här kommer du arbeta agilt i sprinter som vanligtvis löper i 3 veckor, men det kan också variera beroende på projekt. Du kommer mestadels sitta inhouse tillsammans med dina kollegor mendet kan förekomma projekt där du sitter ute hos kund, i början kommer du i det fallet ha med dig en senior kollega som stöd.Vår kund är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom systemutveckling, systemintegration och systemsäkerhet. Det är ett högteknologiskt företag som har internationella karriärmöjligheter och jobbar inom flera branscher. De åtar sig stora och spännande uppdrag både ute hos deras kunder och in-house i egna trevliga lokaler.Företaget värnar om den individuella personen och ser positivt till personlig och karriärmässig utveckling inom företaget.För att kunna lyckas i denna roll ser vi har du har:En Högskole/Civilingenjörsutbildning inom ITSvenska och Engelska i tal och skriftErfarenhet av C# alternativt från JavaDet är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom utveckling eller om du har hobbyprojekt att visa upp.Vi söker dig som är junior utvecklare. Viktigt för den här tjänsten är att du brinner för utveckling och vill arbeta med framtidens teknik. Vidare är du nyfiken, framåt och älskar att hela tiden utvecklas både i arbetet och som person. Detta är en perfekt start för dig som är ny i branschen och vill komma in tryggt och säkert i din karriär, här får du alla möjligheter att få delta i spännande projekt och utvecklas!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Ort: TrollhättanStart: Enligt överenskommelse, omgående eller till höstenLön: Enligt överenskommelseVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Kontaktperson(er)Fanny Reinhardt KångeSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671026