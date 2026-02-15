Junior mekanikkonstruktör till utvecklingsteam
2026-02-15
Är du i början av din karriär eller börjar du kanske närma dig examen? Letar du efter en spännande roll där du får utvecklas som mekanikkonstruktör? Här får du chansen att bli en del av ett team som arbetar genom hela utvecklingsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-15Om företaget
Företaget är en global aktör inom marinteknologi och är särskilt specialiserat på utveckling och konstruktion av avancerade ytfartyg och ubåtar. Med kollegor utspridda över hela världen arbetar de tillsammans för att skapa tekniska lösningar som stärker säkerheten i samhället.
De ligger ständigt i teknikens framkant och söker nu en nyutexaminerad ingenjör som vill vara med och driva utvecklingen framåt - med fokus på produktion, effektivitet och innovation.
Om rollen
Vi söker dig som vill vara en del av en avdelning där man utvecklar tunga, svetsade konstruktioner med rörlig mekanik. Här får du möjlighet att vara med från konceptframtagning till färdig produkt. Ingen dag är den andra lik - det dyker ständigt upp nya frågor och uppgifter att lösa.
Du blir en del av ett kunnigt team där fokus ligger på att möta utmanande mål, och där en viktig framgångsfaktor är att lära sig och ha roligt på vägen.Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och organiserad person som är bekväm med att arbeta självständigt, men som även fungerar bra i team. Du bör ha ett stort tekniskt intresse, och din nyfikenhet och vilja att ställa frågor uppskattas. Rollen kräver stort driv, förmåga att driva projekt framåt och en ambition att leverera hög kvalitet.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Skallkrav
• Minst YH-utbildning inom mekanik, maskin eller produktutveckling
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och ett fritt belastningsregister
Meriterande
Meriterande
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju med avdelningschefen hos kund.
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Lund eller Karlskrona
Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
