Junior Mekanikkonstruktör till ETP Transmission!
Professionals Nord Linköping AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-05-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Linköping
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
ETP Transmission AB är ett spjutspetsföretag inom hydrauliska spännförband och är ledande inom allmän maskinbyggnad, industriell träbearbetning och metallbearbetning. Vårt team på 60 medarbetare jobbar i en modern anläggning i Tornby, Linköping. Med en omsättning på ca 130 miljoner och en internationell kundbas har vi en stark position och en framtidssyn som ständigt drivs framåt av teknisk innovation. Läs mer om oss på www.etp.se.
Vill du arbeta med konstruktion i en roll där du samtidigt är nära både kund och affär? Då har du kommit rätt!
Nu söker vi en mekanikkonstruktör till ETP Transmission - en varierad tjänst där du kombinerar konstruktionsarbete med tekniskt stöd till säljorganisationen. Här får du arbeta med kundanpassade lösningar, utveckla din tekniska kompetens och bidra till att effektivisera arbetssätt och processer. Välkommen med din ansökan!
Om ETP Transmission
ETP Transmission AB är ett internationellt industribolag och en ledande aktör inom hydrauliska spännförband för maskinbyggnad samt verktygshållare trä- och metallbearbetning. De levererar högteknologiska komponenter till industrikunder världen över och är kända för kvalitet, innovation och pålitlighet. Huvudkontoret ligger i Linköping, och verksamheten kompletteras av dotterbolag i USA, Kina och Tyskland. ETP Transmission har cirka 60 medarbetare och ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen. Här möts du av en teknikorienterad miljö med korta beslutsvägar, nära samarbete mellan avdelningar och ett tydligt fokus på att utveckla både produkter och arbetssätt.
Om rollen
Som mekanikkonstruktör har du en central roll i gränssnittet mellan konstruktion, sälj och produktion, med huvudfokus på konstruktion. Du ansvarar för att ta fram ritningsunderlag, anpassa produkter efter kundkrav och säkerställa att lösningarna är tekniskt genomförbara och tillverkningsbara. Du arbetar främst med vidareutveckling och anpassning av befintliga produkter, med fokus på kvalitet, funktion och effektiv produktion. I rollen arbetar du i nära kontakt med kund och omsätter deras förfrågningar och önskemål till anpassade tekniska lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion och framtagning av ritningsunderlag i CAD (Autodesk Inventor)
Kundanpassningar av befintliga produkter och lösningar
Ta fram tekniskt underlag och stötta säljorganisationen i tekniska frågor
Produktionsberedning och dokumentation i affärssystem
Delta i tester och verifiering i labbmiljö
Stötta produktionen i tekniska frågor, exempelvis vid prototyper, ritningsunderlag, verktyg eller förändringar i processer
Bidra till förbättring av arbetssätt och ökad digitalisering
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller produktionsteknik (högskole- eller civilingenjör)
Har kunskap i CAD, gärna Autodesk Inventor
Grundläggande förståelse för hållfasthetslära
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har ett intresse för att arbeta nära affären och stötta säljorganisationen i tekniska frågeställningar
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av konstruktion eller produktionsteknik
God förståelse för hållfasthetslära
Kunskap inom skärande bearbetning
Kunskaper i tyska
Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som mekanikkonstruktör. Vi tror att du är en nyfiken och lösningsorienterad person som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya frågeställningar. Du är även förändringsbenägen och trivs med att utveckla både dig själv och arbetssätt. Vi ser också att du har ett intresse och driv för att förbättra processer och hitta smartare lösningar.
Har du några frågor kring tjänsten? Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor hänvisas till amanda.sanden@pn.se
.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping
URVAL: Sker löpande
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.etp.se/en
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
ETP Transmission Kontakt
Konsultchef
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se +460708781167 Jobbnummer
9888172