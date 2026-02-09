Junior Maskinförare/Avfallstekniker
SRV återvinning AB / Maskinförarjobb / Huddinge Visa alla maskinförarjobb i Huddinge
2026-02-09
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SRV återvinning AB i Huddinge
, Stockholm
, Salem
, Haninge
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som maskinförare i en stabil verksamhet där säkerhet, samarbete och struktur står i centrum?
Vi söker nu en maskinförare/ avfallstekniker till vår återvinningsanläggning i Gladö - en av Sveriges största i sitt slag. Här blir du en del av ett erfaret och hjälpsamt team med god stämning och hög kompetens.
Hos oss arbetar du i en professionell driftmiljö med modern och väl underhållen maskinpark samt tydliga arbetssätt som skapar trygghet i vardagen. Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som maskinförare arbetar du operativt i den dagliga driften och bidrar till säkra och effektiva materialflöden på anläggningen. Arbetet präglas av samarbete, tydliga arbetssätt och ett gemensamt ansvar för en säker och effektiv drift.
Du får en strukturerad introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen tillsammans med erfarna kollegor. Har du inte kört alla maskintyper tidigare får du möjlighet att lära dig hos oss.
Rollen passar dig som har viss erfarenhet av maskinkörning och vill fortsätta utvecklas i en verksamhet där långsiktighet och säkerhet prioriteras. Du får en stabil grund att stå på - samtidigt som du bygger vidare på din kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra och hantera hjullastare och plockmaskin
Sortera, lasta, mellanlagra och förflytta material
Bidra till säkra och effektiva flöden på anläggningen
Medverka till ordning och struktur
Samarbeta nära kollegor i driften
Följa arbetsmiljö-, säkerhets- och miljörutiner
Arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens behov och bidrar till att säkerställa en säker och effektiv drift.
Variation i uppdraget - stöd i kontrollantfunktionen
Vid behov kan du även komma att bemanna kontrollantbilen. Det innebär att du vägleder kunder, kontrollerar inkommande material och hanterar avvikelser enligt gällande rutiner. Det bidrar till variation och en god förståelse för hela verksamheten.
Är det här du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är nyfiken, vill utvecklas i din yrkesroll och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med inriktning av anläggningsfordon eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Praktisk erfarenhet av att köra arbetsmaskiner, exempelvis inom entreprenad, industri, återvinning eller lantbruk
B-körkort och möjlighet att ta dig till anläggningen i Gladö
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och följa rutiner
Vana att arbeta enligt arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner
Meriterande
Erfarenhet av att köra hjullastare, plockmaskin eller dumper
C-körkort
YKB
Erfarenhet från återvinning, entreprenad eller annan tung driftmiljö
Vill du bli en del av oss?
På Gladö blir du en del av ett kunnigt och sammansvetsat team där respekt, samarbete och yrkesstolthet präglar vardagen. Många av våra medarbetare har arbetat här länge - något vi ser som ett kvitto på en trygg och välfungerande arbetsplats.
Här får du ett arbete med tydliga ramar, bra stöd från kollegor och goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
Om verksamheten
Vi på SRV genomför just nu vårt största förändringsarbete någonsin där kundrelationen är central och målet är att skapa ett modernt företag inom återvinningsbranschen och bli ett av Sveriges bästa avfallsbolag. Den här tjänsten är en fantastisk möjlighet för dig som vill medverka till förflyttningen från ett traditionellt återvinningsbolag till ett modernt serviceföretag. Du får ett stort mandat att agera inom din befattning, som är en viktig del av helheten, inom ramen för värdegrunden Professionell - Enkel - Tillsammans för miljön som genomsyrar hela organisationen.
Om SRV
SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag cirka 270 anställda och tar emot ca 200 000 ton avfall varje år och omsatte 552 Mkr (2023). SRV hämtar avfall från cirka 154 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 3 000 företags- och verksamhetskunder - allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.
SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också sju återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.
På SRV värnar vi om en sund arbetsmiljö. Som medarbetare på SRV har du tillgång till friskvårdsbidrag, subventionerad massage, hälsoundersökningar, försäkringar, tjänstepension och subventionerad lunch. Vi har möjlighet till hybridarbete på de tjänster som har förutsättningar för det.Så ansöker du
Rollen är en tillsvidareanställning med placering på Gladö (Huddinge) som inleds med sex månaders provanställning. Tillämpning av alkohol- och drogtest innan anställning kan bli aktuellt. Då vi är ett samhällsviktigt företag genomför vi bakgrundskontroller på våra kandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: anna.nedeby@srvatervinning.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den: 2/3-26, vänta inte med din ansökan då vi går igenom dem löpande.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekryteringen. Samtliga av våra inköp sker i enlighet med LOU. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7198005-1832612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Srv Återvinning AB
(org.nr 556053-7515), https://karriar.srvatervinning.se
Holmträskvägen 26 (visa karta
)
141 91 HUDDINGE Arbetsplats
SRV återvinning AB Jobbnummer
9732749