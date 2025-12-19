Junior Laboratory Engineer - Engine Drivability Calibration
Incluso AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2025-12-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Incluso AB i Jönköping
, Falköping
, Värnamo
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker en Junior Laboratory Engineer - Engine Drivability Calibration till ett företag i Jönköping. Start är 2 februari, 11 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är 100% onsite in Jönköping.
Den tekniska utvecklingen har gått framåt i rasande takt och i samma höga tempo ställer vi om, till fler och bättre produkter. Vi kallar vi det för Sustainovate -innovation av hållbara produkter. Till vår Test och Verifieringsavdelning söker vi nu en ny kollega som vill vara med oss på den här utvecklingsresan mot framtidens produkter. Vår avdelning utvecklar nästa generations handhållna produkter för skogsindustri och stadsmiljöer.
Vi är i en expansiv fas med många intressanta möjligheter och utmaningar. Vi söker nu en kalibreringsingenjör för våra bränsledrivna produkter. Vi erbjuder en bred roll där praktiskt arbete med mätning samt kalibrering/mappning blandas med analys och utredningar inom körbarhet av motorer. Kalibrering gäller både hårdvara och mjukvara.
Vi söker dig som är allmäntekniskt kunnig och intresserad, både teoretiskt och praktiskt inom relevanta områden, gärna inom elektronik / mekanik. Du är har ett antal års relevant erfarenhet inom relevanta områden. Du gillar både teori och praktik, och gillar att finna lösningar på problem. Du är engagerad och gillar utmaningar, och trivs med många kontaktytor. Bra att veta är att resor nationellt och internationellt förekommer.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
• Kalibrering av hårdvara och mjukvara
• Tolka och analysera kördata på handhållna produkter.
• Funktionsutveckling hårdvara och mjukvara
• Verifiering av styrsystem för motor
• Uppfylla provningskrav körbarhet samt ansvara för provningsinstruktioner för körbarhet.
• Granska provningsinstruktioner samt Design Guidelines
• Utredningar kring körbarhet.
Kvalifikationer/ Meriterande
• Högskoleingenjör / civilingenjör (inriktning mekanik eller elektronik)
• Erfarenhet av motorkalibreringsverktyg
• Erfarenhet av mekanisk bearbetning (svarvning, fräsning)
• Erfarenhet av konstruktion och/eller labbverksamhet
• Ett genuint motorintresse
Denna roll kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Jönköping. Start är 2 februari, 11 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är 100% onsite in Jönköping.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213) Arbetsplats
Incluso Kontakt
Emma Hörnsten emma@incluso.se +46 72 453 55 14 Jobbnummer
9656034