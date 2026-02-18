Junior Kvalitetsingenjör till Talangprogam 2026!
2026-02-18
Föreställ dig en arbetsplats där banbrytande teknik och hållbarhet går hand i hand. Ett globalt företag som driver energiomställningen framåt genom smarta och innovativa lösningar. Vill du vara med och forma morgondagens energilösningar? Då har du hittat rätt.Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Vår kund är ett globalt ledande företag inom energilösningar. Här trivs medarbetarna och stannar länge, tack vare en kultur som präglas av innovation, engagemang och hållbar utveckling. Avdelningen arbetar med kylsystem och är baserade i Landskrona.
Som anställd får du möjlighet att arbeta med spännande internationella projekt, bidra till världens energiomställning och utvecklas i en miljö där innovation och teknisk utveckling står i fokus. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får chans att växa både professionellt och personligt. Här är ditt bidrag viktigt, och företaget ser till att du får både stöd och frihet att utföra arbetet på bästa sätt.
Mer info om kundföretaget fås vid intervjutillfälle!Arbetsuppgifter
Som Kvalitetsingenjör hos vår kund blir du en viktig del av kvalitetsarbetet och kommer att ha en central roll i att säkerställa att produkter och processer håller högsta standard.
Du kommer att:
• Leda och analysera avvikelser, samt säkerställa att rätt åtgärder vidtas.
• Samarbeta med andra avdelningar i kvalitetsfrågor, inklusive inköp vid val av nya leverantörer med hänsyn till miljökrav och certifieringar.
• Arbeta med förändringsledning, inklusive riskanalyser vid produktändringar.
• Säkerställa att man följer ISO 9001-certifieringen och att verksamhetssystem är uppdaterat och väl dokumenterat.
• Analysera defekter och identifiera åtgärdsalternativ för att förbättra processer och produkter.
Om den vi söker
Driven och strukturerad - Du ser själv vad som behöver göras, identifierar samband och tar initiativ för att driva arbetet framåt på ett effektivt sätt.
Kommunikativ - Du trivs i en social roll där du hanterar olika typer av människor och säkerställer att information kommuniceras tydligt och korrekt.
Noggrann - Eftersom du arbetar med kvalitetsfrågor är det avgörande att du har ett öga för detaljer och säkerställer att all dokumentation och analys är korrekt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• YH-utbildning eller högskoleingenjör inom produktion eller kvalitet
• Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet i SAP som affärssystem
• Kunskaper i LEAN, Six Sigma eller 5S
• Kunskaper i ISO 9001
• Erfarenhet av kvalitetsarbete eller avvikelsehantering
Talangprogrammet - En kickstart på din karriär!
Tillsammans med vår kund erbjuder vi talangprogram som är designat för att ge dig den bästa starten på din karriär. Under ett års tid får du möjligheten att kombinera spännande arbetsuppgifter hos vår kund med riktad utbildning - allt för att du ska växa både som person och i din tekniska kompetens.
Programmet samlar deltagare från olika avdelningar och tjänster, vilket ger dig chansen att bygga ett starkt nätverk och bli en del av en gemenskap med andra i samma fas av karriären. Här får du inte bara en utbildning, utan en plattform för utveckling, erfarenhetsutbyte och långsiktiga relationer.
Du kommer att stärka både din tekniska expertis och mjuka värden genom skräddarsydda insatser. Dessutom ingår inspirerande aktiviteter, digitala träffar och möjligheter att lära av seniora kollegor - allt för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Är du redo att kickstarta din karriär?
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vi vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag och finns på åtta orter i Sverige.
I denna tjänst påbörjar du din resa som anställd hos Framtiden, vilket innebär att du får fullt stöd och resurser från vårt team. Häng med oss på Framtiden - där din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
Telefonintervju
Intervju med rekryterare
Personlighetstest
Referenstagning
Intervju med avdelningschefen hos kund
För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev - därför efterfrågas inte detta.Anställningsvillkor
Start: omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: 08.00-16:30
Placeringsort: Landskrona
Omfattning: Heltid
