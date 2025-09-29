Junior Konstruktör till Lagerkomponenter i Karlstad!
2025-09-29
Är du i början av din karriär som ingenjör och vill utvecklas inom konstruktion och tekniska lösningar? Nu söker Lagerkomponenter en junior konstruktör som vill växa i en familjär miljö där kvalitet, kundanpassning och samarbete står i fokus. Här får du chansen att arbeta med allt från ritningar och beräkningar till kundkontakt, i ett företag med lång tradition och med stark framtidstro!
OM TJÄNSTEN
Med anor från 1940-talet utvecklar och tillverkar Lagerkomponenter kundanpassade kvalitetskomponenter för tillverkningsindustrin. De har ett brett sortiment som sträcker sig från förvaringsskåp och kontorslösningar till trappor, entresoler och väggsystem. De utökar nu teamet med en junior konstruktör som vill växa i rollen och bidra med smarta konstruktionslösningar.
Som konstruktör kommer du att fokusera på konstruktion och tekniska beräkningar för kunders lagerlösningar. Du blir en del av ett litet och engagerat team som arbetar nära för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Produktionen finns i Säffle, och du har möjlighet att arbeta både från kontoret i Karlstad och på plats i Säffle.
Du erbjuds
• En utmärkt ingångsposition i ett litet, familjärt företag med en starkt sammansvetsad och stöttande arbetskultur
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att konstruera och beräkna tekniska lösningar för olika typer av lagerinredning och industriella komponenter, samt att hantera kundkontakter, särskilt med en internationell kund. Du kommer att bidra till att utveckla och anpassa nya och befintliga lösningar för att möta specifika kundbehov.
• Konstruera och rita standardlösningar för lagerinredning och maskinkomponenter
• Utföra tekniska beräkningar med hjälp av befintliga tabeller
• Anpassa och modifiera befintliga ritningar i Autocad för kundspecifika behov
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en högskoleexamen som maskin- eller byggingenjör
• Behärskar AutoCAD och känner dig trygg i att använda det som arbetsverktyg
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Intresse för produktutveckling och att vara med och bidra till nya lösningar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stabil
• Hjälpsam
• Ordningsam och Noggrann
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Lagerkomponenter och vilka produkter de erbjuder sina kunder här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114820". Omfattning
