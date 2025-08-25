Junior Kock

Kock till catering för SAS
Vi söker nu en erfaren och engagerad kock till vår kund inom cateringbranschen. Här får du möjlighet att arbeta i ett team som tillagar mat både för flygpassagerare och för personalen på enheten.
Om rollen
Som kock kommer du att arbeta med matlagning i större volymer och vara en del av ett professionellt team som säkerställer hög kvalitet och god smak i varje måltid. Du blir en viktig del av att skapa en positiv upplevelse för resenärer och personal.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30.


Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass.


Arbete varannan helg ingår.


Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal.

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som kock.


Du talar svenska eller engelska (meriterande om du kan båda språken).


Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider.


Du gillar att arbeta i team och har en känsla för kvalitet och service.

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i en internationell miljö.


Kollektivavtal och goda villkor.


Ett engagerat team där ni tillsammans skapar måltider som gör skillnad.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
