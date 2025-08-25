Junior Kock
Levra Bemanning AB / Kockjobb / Sigtuna Visa alla kockjobb i Sigtuna
2025-08-25
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Levra Bemanning AB i Sigtuna
, Uppsala
, Stockholm
, Kristinehamn
, Karlstad
eller i hela Sverige
Kock till catering för SAS
Vi söker nu en erfaren och engagerad kock till vår kund inom cateringbranschen. Här får du möjlighet att arbeta i ett team som tillagar mat både för flygpassagerare och för personalen på enheten.
Om rollen
Som kock kommer du att arbeta med matlagning i större volymer och vara en del av ett professionellt team som säkerställer hög kvalitet och god smak i varje måltid. Du blir en viktig del av att skapa en positiv upplevelse för resenärer och personal.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30.
Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass.
Arbete varannan helg ingår.
Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal.
Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som kock.
Du talar svenska eller engelska (meriterande om du kan båda språken).
Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider.
Du gillar att arbeta i team och har en känsla för kvalitet och service.
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i en internationell miljö.
Kollektivavtal och goda villkor.
Ett engagerat team där ni tillsammans skapar måltider som gör skillnad. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levra Bemanning AB
(org.nr 559481-8931), http://www.levra.se Arbetsplats
Levra Jobbnummer
9473844