Junior IT-support till myndighet (Konsultuppdrag)
Liminity AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en IT-supporttekniker till en myndighet i Stockholm, arbetet innebär primärt att hantera beställningar, lösa incidenter och svara på frågor, både via ärendehanteringssystem, telefon och helpdesk. I rollen ingår installation och felsökning av både hård - och mjukvara.
• Hantera inkommande ärenden i vårt ärendehanteringssystem
• Säkerställa information och klassning, prioritet etc
• Lösa incidenter enligt SLA /OLA
• Installation och felsökning av både hård- och mjukvara
• Agera dispatcher och skicka ärenden till rätt handläggargrupp
• Utskick av beställda programvaror
• Lägga till/ta bort olika typer ut av behörigheter
• Administrera användarkonton
• Dokumentera lösningar/rutiner för kända fel i kunskapsdatabasen
• Stötta vid interna och externa livesändningar
Förmåner och utvecklingsmöjligheter på Liminity
Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar.
Konkurrenskraftiga löner och attraktiva förmåner.
Läs mer om oss och våra erbjudanden i vår handbok.
Känns detta som rätt utmaning för dig? Ansök nu och bli en del av Liminity! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7393738-1895075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta
)
112 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9799857